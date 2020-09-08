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【展覽重開】邱騰華：下階段重開會展業　業界斥零補助難捱至4月

商業 15:05 2020/09/08

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展覽業界對情況不樂觀，又指目前已有2成至3成企業在結業邊緣。（資料圖片）

本地疫情逐步緩和，商務及經濟發展局局長邱騰華今日透露，期望下周五可對主題樂園撤銷社交距離限制，再下階段可重開會展業。不過，展覽業界對情況不樂觀，又指目前已有2成至3成企業在結業邊緣。

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展覽製作工程從業員關注小組發言人翁先生指出，自今年年初至今，業界已經零收入，且一直未獲政府資助。政府推出的會展業資助只適用於參展費用，一直未能動用。

展覽製作工程從業員關注小組發言人翁先生指出，自今年年初至今，業界已經零收入，且一直未獲政府資助。

他又透露，目前不少業者已向銀行借貸，又有2至3成在結業邊緣。以翁的中型企業為例，至今已虧蝕200萬至300萬元。不少從業員亦已轉行至清潔、地盤及保安等。他坦言：「若然一直未能開關，亦只有小規模的本地展覽，生意不多。」現只可觀望明年4月可重啟部分國際展覽，帶來生意。

疫情放緩，書展亦有望在12月重新舉行，商場活動亦或可恢復。不過翁先生直指對業界幫助不大，因貿發局的標準攤位只能由數間承辦商設置，而商場亦只會進行小規模設置「試水溫」。

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記者：葉泳珊

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