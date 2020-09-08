【騰訊股價】與長城汽車仙豆智能深化合作　擴大汽車業佈局　騰訊股價今日先升後跌

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【港股走勢】恒生指數午後轉升 內銀領市工中農行升4%（不斷更新）
騰訊 （00700） 、長城汽車 （02333） 及內地物聯網科技公司仙豆智能宣布加強戰略合作，在車聯網、海外雲服務、智能營銷、AR導航、自動駕駛等領域合作。三間企業已於去年7月建立戰略合作關係，長城汽車2020年車款哈弗F5、2021年款哈弗F7等均採用騰訊生態的車聯網產品。
騰訊於2018年公布智慧出行的戰略，推出覆蓋車聯網、自動駕駛、智慧交通等智能解決方案，目前騰訊已與31間車企達成合作，其車聯網已覆蓋120多款汽車。同時，騰訊為電動車公司Tesla第五大股東及蔚來汽車的第二大股東， 早前亦聯同財團收購易鑫集團 （02858） 母公司易車。
騰訊股價今日先升後跌，於下午3時跌不到1%至509元，長城汽車曾升逾3%，現報9.55元，升不足1%。
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編輯：謝克迪