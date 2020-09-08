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【新冠肺炎】研究：兒童常見病徵為疲倦發燒 少有咳嗽

環球社會熱點 14:56 2020/09/08

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新冠肺炎疫情持續，學校照樣復課，兒童健康成憂慮。英國研究發現，兒童染疫較常見的徵狀為疲倦、頭痛及發燒，很少出現咳嗽或失去味覺或嗅覺。專家指出，不同年齡患者的常見病徵不同，要告知公眾當中的差異，而非大包圍列出病徵。

英國國民保健署（NHS）列出3個新冠肺炎常見徵狀，分別是發高燒、持續咳嗽和失去味覺或嗅覺，但追蹤疫情的數據後發現，成人和兒童的常見病徵不同。

開學新挑戰？美國兒童確診兩周內飆升兩成：【下一頁】

世衛更新指引 建議12歲以上兒童及青少年戴口罩：【下一頁】

研究團隊檢視近200名染疫兒童的情況，建議如果家長進行病毒檢測，就算子女無病徵，都最好帶同他們一起檢測。測試結果顯示，有3分1確診的兒童為無症狀患者。

研究發現，55%染疫兒童出現病徵，當中54%人疲倦、54%頭痛、近一半人發燒；出現喉嚨痛的有38%的人、約35%無胃口；皮膚出疹和腹痛則較為少見，分別有15%和13%。而成人較常見的症狀是疲倦、頭痛、持續咳嗽、喉嚨痛和失去味覺或嗅覺。

專家：兒童染疫更易傳染他人 如普通感冒易散播：【下一頁】

倫敦國王學院（King's College London）教授斯佩克特（Tim Spector）補充，約一半的確診兒童沒有出現NHS所列出的徵狀。他又指，如果根據現時的官方指引，會錯誤判斷病情，並呼籲家長和教師留意兒童與成人不同的病徵。

斯佩克特澄清，不是要求所有學童做病毒檢測，而是希望若他們出現相關徵狀，留在家中休息。他稱，理解部分病徵與感冒的一樣，家長和教師難以分辨，可留意兒童有否出疹等不常見病徵。

美國再多10萬兒童確診 半個月急增40%：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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