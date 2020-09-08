  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 16:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

任天堂《Super Mario 3D All-Stars》超越動森　成亞馬遜最暢銷遊戲

科技 16:03 2020/09/08

分享：

上週，任天堂發布Switch版《Super Mario 3D All-Stars》遊戲，近日成為亞馬遜最暢銷的遊戲之一，僅次於早前爆紅的《動物森友會》。

在家抗疫期間，全球掀起電玩遊戲的熱潮。最近任天堂（Nintendo）推出多款電玩遊戲，均受到眾多玩家歡迎。上週，任天堂發布Switch版本的《Super Mario 3D All-Stars》遊戲，近日成為亞馬遜最暢銷的遊戲之一，並僅次於早前爆紅的《動物森友會》。

據美國電玩遊戲銷量數據顯示，《Super Mario 3D All-Stars》遊戲發布不到一週，目前在亞馬遜的預購量排名前列，更超越《動物森友會》、《Minecraft》 （當個創世神）及《Pokémon Sword》（寵物小精靈劍／盾）等遊戲。

＜＜任天堂改造便攜式遊戲系統　80年代經典產品重現(有片)

＜＜【政治審查】步動物森友會後塵　任天堂Super Mario Maker 2遭內地電商下架

任天堂表示，《Super Mario 3D All-Stars》遊戲將於本月18日開始，直至明年3月31日期間限定發售，遊戲價格為59.99美元（約464港元）。

此外，最近任天堂為慶祝遊戲《Super Mario Bros.》推出35周年，將改造首款便攜式電子遊戲產品「Game & Watch」，推出Game & Watch: Super Mario Bros. 限量版。

責任編輯：李寶如

相關文章

【美國大選】拜登競選團隊拓網上宣傳　藉動物森友會助選
2020/09/02
【美國大選】拜登競選團隊拓網上宣傳　藉動物森友會助選
【XSX】Xbox Series X遊戲手掣售465港元　俄羅斯開始預購
2020/09/01
【XSX】Xbox Series X遊戲手掣售465港元　俄羅斯開始預購
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X
2020/08/25
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
2020/07/29
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
電玩手遊 Pokemon Mario 編輯 美國 任天堂 Switch AR 3D 遊戲

下一篇文章

【電競手機】小米旗下POCO X3 NFC周五抵港　售1699元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
Google Maps新增「COVID-19」圖層　顯示疫情嚴重狀況
Google Maps新增「COVID-19」圖層　顯示疫情嚴重狀況
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單