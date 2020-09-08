任天堂《Super Mario 3D All-Stars》超越動森　成亞馬遜最暢銷遊戲

▲ 上週，任天堂發布Switch版《Super Mario 3D All-Stars》遊戲，近日成為亞馬遜最暢銷的遊戲之一，僅次於早前爆紅的《動物森友會》。

在家抗疫期間，全球掀起電玩遊戲的熱潮。最近任天堂（Nintendo）推出多款電玩遊戲，均受到眾多玩家歡迎。上週，任天堂發布Switch版本的《Super Mario 3D All-Stars》遊戲，近日成為亞馬遜最暢銷的遊戲之一，並僅次於早前爆紅的《動物森友會》。

據美國電玩遊戲銷量數據顯示，《Super Mario 3D All-Stars》遊戲發布不到一週，目前在亞馬遜的預購量排名前列，更超越《動物森友會》、《Minecraft》 （當個創世神）及《Pokémon Sword》（寵物小精靈劍／盾）等遊戲。

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任天堂表示，《Super Mario 3D All-Stars》遊戲將於本月18日開始，直至明年3月31日期間限定發售，遊戲價格為59.99美元（約464港元）。

此外，最近任天堂為慶祝遊戲《Super Mario Bros.》推出35周年，將改造首款便攜式電子遊戲產品「Game & Watch」，推出Game & Watch: Super Mario Bros. 限量版。

責任編輯：李寶如