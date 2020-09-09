【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住

香港住屋壓力之大，實在是不言而喻，有網民出帖指，若非與父母同住，月入４萬元是最基本，但無奈大部分港人月入只有2至3萬元，大歎社會十分畸形。

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帖文一出引來不少網民留言，有人隨即指自己月入4萬，但不自生活有多好，出帖者隨即表示，這印證了月入4萬元只能維持正常生活。有網民回應指，如果與家人同住月入4萬元是足夠的，但要自己租屋住實在不夠。

也有人指，如果不用為居住煩惱，即使月入2萬元也可以活得很好。有網民表示同意，指月入2萬元可以「年年飛幾轉」，但奈何住屋負擔已佔大半人工。有網民坦言：「雖然住公屋都唔係啲好值錢驕傲嘅事嚟，但的確儲到多咗錢，畀埋家用，仲2萬蚊度，如果出去租屋，我諗每個月得返3至4千用。」

另有網民作簡單計算：「租屋萬幾，每人使費一日200元（包交通、食飯），兩個人一個月要萬二，未計水電上網，唔買衫鞋，唔去交際，唔慶祝，正常生活最少要2萬5，未計儲錢。」

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責任編輯：楊子瑩