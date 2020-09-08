【中美關係】美國大選前中美關係惡化　資產管理公司料「大量資產」回流中港上市

▲ 資產管理公司Stonehorn Global Partners預計更多中資企業將會回到中港股市。

隨著美國11月總統大選接近，中美關係愈見惡化，資產管理公司Stonehorn Global Partners的創辦人兼總裁Sam Le Cornu預計更多中資企業將會回到中港股。他指特朗普政府近期對中國愈見激進，例如早前指準備制裁中芯國際 （00981） ，令該股於周一（7日）急跌逾兩成，迫使更多公司回流。

他形容中資回流是打了一劑強心針（a huge shot in the arm），特別是港交所 （00388） 及有份參與回流上市的券商如中金公司 （03908） ，因此不應簡單視為負面的影響。他認為京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 及網易 （09999） 在香港第二上市後，有很多公司將跟隨其步伐。

另外，他認為恒指本周一加入小米 （01810） 及阿里巴巴等為成份股，改變是龐大但利好（Big but good），改變過去集中舊經濟及銀行。他又以有趣（interesting）形容今次的變動。

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編輯：謝克迪