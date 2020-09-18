【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）

▲ 隨限聚令放寬，海洋公園將於周五重開，預約入場情況反應熱烈。

本港疫情持續緩和，政府宣布限聚令放寬等社交措施新安排，兩大主題公園（海洋公園及香港迪士尼樂園）亦可重開。停業逾兩個月的海洋公園今日率先恢復營運，網上預約的入場名額，由今日至中秋節前的所有星期六、日及公眾假期預約已滿額。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，園方會以疫情前每日3.6萬張票的兩至三成作為上限，視乎情況才逐步進一步開放。

海洋公園今早重開時，向首100名入場市民派發禮物包，內含酒精搓手液的消毒用品。

海洋公園首輪預約於周二（15日）晚上7時開始，可預約9月18日至10月1日的名額，而9月18日開始，預約系統會於每天下午5時開放未來14天的名額供訪客預約。

由於預約購買門票的人數眾多，周二晚購買海洋公園門票的頁面一度要排隊約10分鐘才能進入，更一度出現短暫故障。

海洋公園推出一系列港人優惠措施

海洋公園早前宣布，將於10月同步推出無限次入場證，持證人可於10月1日至明年3月31日期間不限次數到訪公園，而價格更只相當於一張標準入場門票，絕對超值，港人限定無限次 入場證將由重開當日發售，11月30日或之前購買更可額外獲贈園內電子消費現金券。香港居民亦可於12 月31日或以前以六五折，即320元購買標準入場門票。【詳情可看此】

防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元，想知詳情，可看【下一頁】

衛生福利局局長陳肇始表示，限聚令放寬下，將延長餐飲處所營業時間至午夜，重開酒吧、酒館及浴室、派對房間、卡拉OK場所、主題公園（海洋公園及香港迪士尼樂園）、夜店、夜總會及泳池；同時放寬健身中心及體育場所內的口罩限制，所有限聚令放寬措施將於9月18日（周五）生效，為期7天。

最新社交距離限制，可看圖片

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香港迪士尼：適時公布樂園重開日期

香港迪士尼樂園上周則稱，歡迎政府逐步放寬健康與安全措施，指樂園重開的計劃會嚴格遵循當局的指引，並繼續留意疫情發展，適時公布樂園重開日期。

香港在7月初爆發第三輪新冠肺炎疫情，港府重新收緊社區防疫措施，當時只重開約1個月的海洋公園及迪士尼樂園都要重新關閉，兩個園區分別自7月19日及7月15日暫停開放至今。

（第五版加入預約時間，第四版加入最新限聚令措施，第三版加入海洋公園及香港迪士尼回應，第二版更新9月15日最新消息）

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編輯：趙穎妍