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【限聚令放寬】海洋公園今晚7時可預約、周六日已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）

即市財經 19:46 2020/09/15

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隨限聚令放寬，海洋公園、香港迪士尼樂園將於周五重開。

本港疫情持續緩和，政府宣布限聚令放寬等社交措施新安排，兩大主題公園（海洋公園及香港迪士尼樂園）將重開。海洋公園宣布，將於周五（9月18日）恢復營運。海洋公園首輪預約於今晚7時開始，可預約9月18日至10月1日的名額，而9月18日開始，預約系統會於每天下午5時開放未來14天的名額供訪客預約。【預約網址

截至晚上7時45分，海洋公園預約系統顯示，19、20、26及27日已的預約人數已滿額。由於預約購買門票的人數眾多，購買海洋公園門票的頁面一度要排隊約10分鐘才能進入，更一度出現短暫故障。

海洋公園推出一系列港人優惠措施

海洋公園早前宣布，將於10月同步推出無限次入場證，持證人可於10月1日至明年3月31日期間不限次數到訪公園，而價格更只相當於一張標準入場門票，絕對超值，港人限定無限次 入場證將由重開當日發售，11月30日或之前購買更可額外獲贈園內電子消費現金券。香港居民亦可於12 月31日或以前以六五折，即320元購買標準入場門票。【詳情可看此

政府交待周五限聚令等最新安排，文字直播可看【下一頁

最新限聚令等防疫抗疫措施詳情，請看【下一頁】

衛生福利局局長陳肇始表示，限聚令放寬下，將延長餐飲處所營業時間至午夜，重開酒吧、酒館及浴室、派對房間、卡拉OK場所、主題公園（海洋公園及香港迪士尼樂園）、夜店、夜總會及泳池；同時放寬健身中心及體育場所內的口罩限制，所有限聚令放寬措施將於9月18日（周五）生效，為期7天。

香港迪士尼：適時公布樂園重開日期

香港迪士尼樂園上周則稱，歡迎政府逐步放寬健康與安全措施，指樂園重開的計劃會嚴格遵循當局的指引，並繼續留意疫情發展，適時公布樂園重開日期。

香港在7月初爆發第三輪新冠肺炎疫情，港府重新收緊社區防疫措施，當時只重開約1個月的海洋公園及迪士尼樂園都要重新關閉，兩個園區分別自7月19日及7月15日暫停開放至今。

相關文章：【疫情大爆發】海洋公園、迪士尼重新關閉　海洋公園：延長閉園直至另行通知（第四版）

（第五版加入預約時間，第四版加入最新限聚令措施，第三版加入海洋公園及香港迪士尼回應，第二版更新9月15日最新消息）

 

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編輯：趙穎妍

疫情 經濟 邱騰華 限聚令 口罩 迪士尼樂園 海洋公園 香港 展覽 主題樂園

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