【限聚令放寬】海洋公園、香港迪士尼樂園9‧18重開？　邱騰華：望下周取消主題樂園社交限制

▲ 商經局局長邱騰華表明，爭取下周五（18日）取消主題樂園及展覽場所的社交距離限制。

消息指今日新增6宗確診個案。疫情持續緩和，政府再放寬社交距離措施，包括放寬限聚令並容許食肆4人一枱。商經局局長邱騰華表明，爭取下周取消主題樂園及展覽場所的社交距離限制，似乎預告第三波疫情以來停開近兩個月的海洋公園、香港迪士尼樂園，短期內有機會重開。

政府下午宣布第三輪社區防疫措施放寬安排，邱騰華在會上分別就港人本地恢復出行外遊作出預告，並表明期望下周五（18日），可以取消對主題公園、展覽場所的社交距離限制。

他續指，香港兩個主題樂園，其實早在第三波疫情前就做好防疫措施，例如預約入場、控制人流、實施特別排隊安排等，他形容「排隊（安排）甚至好過平時出面」，對主題公園上次的處理手法及經驗有信心。

對於憂慮現階段重開樂園會否有更高傳染風險，邱騰華指，全球難有一個地方可以做到完全零風險，重點是如何管理風險，他強調會繼續與衛生局溝通及密切關注本周疫情發展再決定。

香港在7月初爆發第三輪新冠肺炎疫情，港府重新收緊社區防疫措施，當時只重開約1個月的海洋公園及迪士尼樂園都要重新關閉，兩個園區分別自7月19日及7月15日暫停開放至今。

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編輯：趙穎妍