【限聚令放寬】海洋公園、香港迪士尼樂園料9‧18重開　港府下午交代限聚令新安排（第三版）

▲ 商經局局長邱騰華表明，爭取下周五（18日）取消主題樂園及展覽場所的社交距離限制。

本港疫情持續緩和，政府今日（15日）下午舉行記者會交代限聚令等社交措施新安排。商經局局長邱騰華上周表明，爭取本周取消主題樂園（海洋公園及香港迪士尼樂園）及展覽場所的社交距離限制。最新消息指，停開近兩個月的海洋公園、香港迪士尼樂園，可望在9月18日（周五）重開。

海洋公園上周指，一直密切注視新型冠狀病毒感染的本地情況，並以訪客、員工及動物健康為大前提，配合政府指引，目前海洋公園正積極為重開進行連串準備工作，期望可以盡快再次接待訪客，日期確定後將適時公布。

香港迪士尼樂園上周則稱，歡迎政府逐步放寬健康與安全措施，指樂園重開的計劃會嚴格遵循當局的指引，並繼續留意疫情發展，適時公布樂園重開日期。

林鄭月娥稱下午會交代防疫抗疫基金第三輪、周五限聚令等新安排，詳情可看【下一頁】

最新限聚令等防疫抗疫措施詳情，請看【下一頁】

政府上周公布第三輪社區防疫措施放寬安排時，邱騰華在會上分別就港人本地恢復出行外遊作出預告，並表明期望下周五（18日），可以取消對主題公園、展覽場所的社交距離限制。

邱騰華：主題樂園早於第三波疫情前已做好防疫措施

他續指，香港兩個主題樂園，其實早在第三波疫情前就做好防疫措施，例如預約入場、控制人流、實施特別排隊安排等，他形容「排隊（安排）甚至好過平時出面」，對主題公園上次的處理手法及經驗有信心。

對於憂慮現階段重開樂園會否有更高傳染風險，邱騰華指，全球難有一個地方可以做到完全零風險，重點是如何管理風險，他強調會繼續與衛生局溝通及密切關注本周疫情發展再決定。

香港在7月初爆發第三輪新冠肺炎疫情，港府重新收緊社區防疫措施，當時只重開約1個月的海洋公園及迪士尼樂園都要重新關閉，兩個園區分別自7月19日及7月15日暫停開放至今。

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（第二版加入海洋公園及香港迪士尼回應，第二版更新9月15日最新消息）

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編輯：趙穎妍