【疫市求生】科技園夥滙豐推「SPRINTER 2」　助中小企創新及轉型

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強表示，預計有100間中小企參加。（資料圖片）

香港科技園公司（科技園公司）與滙豐再度啟動策性合作，推出「SPRINTER 2」計劃，推動行業的創新及轉型，主要行業包括製造、基建與物流的香港中小型企業，助它們提升未來的業務抗逆力。 第一期計劃現正接受報名，截止日期為9月30日，香港從事製造業的中小企【按此】申請。

「SPRINTER 2」計劃分兩期進行，每期涵蓋培訓、與科技公司配對，以及共創創新業務解決方案三個階段。第一期計劃的對象為從事本地製造業的中小型企業，將於2020年 10月至2021年7月期間進行；第二期則為基建與物流業，並於2021年下半年展開。滙豐亦會推薦合適的商業客戶參加計劃。

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「SPRINTER 2」第一期計劃中，本地的製造業中小型企業將與全球創科公司配對，並透過三個階段，推動行業的創新：

1. 企業創新分享階段（Discovery）：參與計劃的製造業企業將接受一系列培訓，內容涵蓋人工智能（AI）、數據保安及分析、物聯網（IoT）、5G，以及機械與自動化等 主要科技趨勢。

2. 技術方案配對階段（Matching）：科技園公司根據企業的營運所需，物色已於市場 應用的創新技術方案，並安排企業與科技公司進行一對一會面。

3. 共同創新階段（Co-creation）：該階段為三個月的加速器計劃，以進一步協助參與 計劃的製造業企業解決本身的業務痛點及需要。科技園公司的「環球創業飛躍學院」 （GAA）將招募本地和海外的創科公司，與企業共同合作研發度身訂造的解決方案， 配合業務以至整個行業的可持續發展。

事實上，科技園公司及滙豐於2017年至2019年期間，舉辦首屆「SPRINTER」 計劃，為近180間科技公司及50名天使投資者，提供知識培訓及交流機會，並助獲選初創籌集共1.38億港元資金，推動香港創科和投資者界別的發展。

記者：馬意文