【新冠肺炎】印度GDP受重創　農村問題或使疫情進一步惡化

新冠肺炎肆虐，印度單日新增個案一度逾9萬宗，累計確診人數超越巴西成第二高，有專家指出，由於當農地缺乏醫療設備，或使當地疫情惡化。

據霍普金斯大學的數據顯示，目前印度累計有4,280,422人感染新冠肺炎，突破420萬宗確診案，超越巴西成第二高。雖然新冠肺炎確診案主要集中在新德里和孟買等主要城市，但其實農村地區的傳染速度也相當快。

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據衛報報道，當地醫生Harjit Singh Bhatti指出，由於農村地區的醫療設備不足，或會令印度疫情再進一步惡化。「農村地區有太多投資在醫療上，當地只有很少醫生和裝備，而且通往城市的交通工具也不多，因此如果這些病毒真的傳染至社區，後果會非常嚴重，我們會看到更高的傷亡人數。」

他又補充指，通常一些農村地區地震的發生率較高。「你會看到有很多未經訓練的專業人員（醫療人員）在當地治療病人，這可能會因管理不善，導致更高的死亡率。」

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新冠肺炎疫情已為印度的醫護人員，帶來工作過度和負擔過重等問題，造成沉重打擊。根據國際組織的數據，自大流行以來，印度已有573名醫護死亡，是世界上醫護人員死亡人數較高的其中一個國家。Bhatti直指，大流行為醫護人員帶來更多的精神創傷。「如果疫情繼續惡化，我們將須面對更多挑戰。」

事實上，除了中印衝突也仍然持續外，印度由於新冠肺炎疫情，造成國內大量確診數，連帶GDP都令人擔憂。印度當局日前公布國內第二季生產總值(GDP)，在4月至6月期間，按年委縮23.9%，大幅高於首季收縮3.1%。是次跌幅成為自1996年有紀錄以來最高，同時亦高於市場預期萎縮18%。

首席經濟學家辛哈（Sunil Kumar Sinha）稱預料當地經濟將在今季度萎縮11.9％，在第4季度萎縮6.7％，下一個季度再萎縮5.4％。「所有指標，無論是流動性還是消費，都表明經濟復甦的步伐放緩。」

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責任編輯：黎淑雯