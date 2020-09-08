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小米POCO X3發布售1699元 香港9月11日開售

即市財經 14:23 2020/09/08

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小米POCO X3正式發布，香港版售價1699元，9月11日發售。

小米 （01810） POCO X3正式發布，6GB+64GB版售價199元歐元（約1,820港元），6GB+128GB版售價249歐元（約2,278港元）。POCO X3採用6.67英寸LCD全面屏，刷新率為120Hz。該款機型不支持5G網絡。

小米POCO X3為首部搭載高通SnapDragon 732G處理器手機，電池容量為5160mAh，支持33W閃充。POCO後置四攝方案，主攝為Sony 6400萬像素，另有1300萬超廣角、200萬景深、200萬微距鏡頭，支持超級夜景、錄影防震；前置2000萬像素，支持AI美顏。

另外，POCO X3配備雙揚聲器，支持NFC，側邊指紋。

小米POCO X3 NFC香港發售時間為9月11日晚8時，僅限小米網獨家發售，售價1699港元。

小米股價今日急跌，曾跌9%，至午後2時08分，跌幅收窄至3.5%，報23.3元，成交超過62億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） NFC 處理器 鏡頭

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