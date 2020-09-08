【樓市熱話】沽股票提早清還按揭？　網民意見兩極化

買樓按揭每月供款，是不少港人的重要理財話題，有網民在討論區發文，問應該提早償還按揭，或是按正常時間清還好？

網民fb95XXX提到，本身有月供股票，每月也要供樓，單位為未補地價居屋，按息為2.5厘。現時有2個選擇，一是如期供款，15年後還清按揭。

二是選擇5年後還清按揭，不過要沽出手上部份股票，而往後5至15年原先供樓的資金，就可轉作月供股票。他假設若股票每年回報有4厘，等於把錢投資在4%資產而非供2.5%的按揭。

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b95XXX解釋，早還清按揭可以節省部分供樓利息，不過因為要沽部分股票，就要放棄部份股息收入，但同時可以省回每年二千幾蚊按揭保險。而且還清供款後，把供樓錢放入月供股票繼續儲貨，到60歲時總回報比供樓更高。

至於網友的反應，大部份都支持盡早償還按揭，但也有網友從理財角度分析，提醒由於按揭涉資額大，要沽出相對金額的股票，隨時得不償失。

網民反應：

keyXXX

現在息口低，如果有好投資計劃的話，應該去投資!

chkXXX

還咗錢，心裏安心啲

cloXXX

轉按，借盡，拉到30年

XapXXX

其實而家低息環境一定係借最長借到最盡。你可以轉按而家H plan cap都係做緊2.5%,又加多個ML戶口（按揭儲蓄掛鈎戶口）任你玩。進可攻退可守，仲可以加按套現添，但係最重要嘅問題係你幾多歲

暗影XXX

你每月還款...當2萬；你還成舊貸款...可能200萬。你用200萬的股票還樓按， 係放棄200萬的4%利息收入，而唔需要再支付200萬的2.5%利息支出。（收入8萬；支出5萬）。你每月額外供的的2萬, 有4%利息收入也好（收入$800）遠比你賺少左的3萬少很多。兩者完完全全不是同一水平