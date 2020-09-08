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【旅遊氣泡】政府去信11國洽建旅遊氣泡　日本泰國已有雙邊接觸

即市財經 14:18 2020/09/08

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商務及經濟發展局長邱騰華表示，至今去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡。

本港疫情轉穩定，商務及經濟發展局長邱騰華表示，至今去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣，其中日本和泰國已經有雙邊接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排。

邱騰華指出，落實旅遊氣泡會有限制措施，例如旅客在出發前要先檢測，抵埗後亦有覆驗，有關檢測要有雙方政府及衛生當局確認結果。各地對旅遊氣泡的限制有不同，包括定點限制，即只能前往該國的個別城市，亦可能是某些類別人士先行先試，例如商務旅客。

邱騰華稱，落實旅遊氣泡要按部就班，亦要視乎兩地疫情。他希望隨著香港疫情好轉，提高檢測能力時，港人早日可以恢復出行，但相信距離恢復出行仍有一段時間。

泰國6月已提出旅遊氣泡

新冠肺炎疫情全球大流行，多國封關抗疫，全球旅遊業陷入史無前例的大停擺。隨着部分地區疫情回穩，部分地區已開始實行旅遊氣泡，成功例子包括澳洲與紐西蘭、英國和部份歐洲國家。亞洲方面，泰國政府早在6月提出「旅遊氣泡」的構思，容許來自部分疫情較輕國家或地區的旅客，入境時毋須隔離檢疫，以恢復旅遊業活動，惟受累亞洲國家或地區疫情反彈，決定推遲「旅遊氣泡」計劃。

若然旅遊氣泡能成事，對目前低迷的航空業、旅遊業、酒店業可能是復甦的第一步。然而，真正的復甦及反彈，可能仍要待疫苗面世。

國泰 （00293） 股價目前變動一大，現升約1%，報6.36元。

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編輯：吳敏芳

疫情 經濟 航空業 航空 瑞士 德國 新西蘭 馬來西亞 越南 泰國

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