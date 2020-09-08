【智取英文@iM網欄】DSE最新要改制度? 3大提醒

1. speaking 取消!!!!

一定要重新安排溫英文時間。因為其實英文speaking 本身有3個重點可以準備:

I. 討論技巧

好多技巧都要認真學，例如5**同意/反對對方/邀請/ clarification 等 – 所以現在你完全可以放棄，唔好再浪費時間。學左點算? 我覺得DSE speaking skills 真心好有用 (前提是你真的學到有用的speaking skills – 因為Spencer sir 都是靠DSE speaking skills 在大學拿到幾間投資銀行實習offer的，所以，你唔會浪費/哂時間!)

II. speaking專用的phrases/expressions

大家都聽過speaking同writing/reading 所用的字都好唔一樣

如: (To take a) raincheck 意思即是 這次沒辦法，下次吧

大家就不用再花時間去學這些, 主攻reading/writing會用的vocab/expressions (大家記住多準備 作文常用到的expressions/vocab)

III. speaking practice

真心想考好英文的同學仔會定期參加不少speaking practice, 不少同學仔可能每個月參加一次，而家就可以完全100%時間放在3卷

所以你唔好再話 無時間做卷1到卷3啦!!!

2. reading & writing 比重增加

其實好多同學仔都知writing 好多野可以準備，例如背一堆格式/vocab / skills , 今次唔同大家分享，反正大家都有個方向。

但我同時想強調reading 比重多了，但好多同學仔準備reading paper的方向唔岩。好多人以為求其睇多D SCMP / 做下練習/ 背一埋唔知咩的vocab

查實，DSE reading 卷是3卷當中，相對而言，需要最多時間才能有時間進步。

I. 一定要有系統地睇唔同reading , 唔可以只係SCMP ，外國唔同類型的報章都要睇。但無奈地，好多同學都唔會睇。 少少賣廣告 (sorry) 考試特訓班，今年重大革新，唔單之操卷，更會同大家分析嚴選 外國文章, be well-prepared, guys!

II. 做高質的卷! 唔好亂做出面坊間的練習，部分真的很參齊。有時你做慣了，之後反而到DSE 考到仲差

有上我的堂的同學仔都好記得: 有一年DSE past paper 問 “you” 指什麼? 好多同學答 “readers” 但correct answer “everyone/anyone” (這題的答對率非常低)

你答錯，好有可能因為你以前就係做那些很參差的exercises! 如果你到而家對DSE 考題都一知半解，仲無方向準備reading…. 你應該要為自己擔心了

III. 一定要溫有用vocab + 熟題型

其實reading 識教的，大家都知有好多常考題班，有齊方向+ steps + framework

只要有心練，一定有明顯進步 (MC, long questions, summary cloze)

3. 卷三比例增加!!

佢都係3卷入面最重要的一份卷! 真心! 你如果而家datafile 仲係唔知幾時要哩個points, 幾時唔要, 就證明你根本未準備好paper 3…. 往年好多同學學了正確的技巧後，基本上4升5，5升5*+ 不會是難事

最怕的是: 你一直以為自己無問題，到考前先發覺 有問題。真心，英文是語文科，如果一兩日就可以大幅提升，看似是有違大自然規律 (笑)

總之，大家一定要全力200%追3卷，這3份卷是有很多技術，需時準備。唔好再同我講英文是無野溫，唔識溫，想放棄!

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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