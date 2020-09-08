【祖高域DQ】祖高域已痛失積分獎金 更恐面臨罰款

網壇一哥祖高域（Novak Djokovic）在美國網球公開賽期間，擊球誤中底線女司線員，遭美網取消資格之餘，更遭褫奪賽事積分及25萬美元（約195萬港元）的獎金。據悉，祖高域更有機會因此面臨多項罰款。

【祖高域DQ】澳網球手不滿輕判祖高域 暗諷應罰廿年停賽 ：【下一頁】

【祖高域DQ】網壇一哥擊球誤中司線員 美網16強即時出局：【下一頁】

祖高域周日（6日）於美網16強賽事，與西班牙球手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）交戰。祖高域被指於落後期間發脾氣，從褲袋取出發球用的網球打向底線時，意外擊中底線的女司線員喉嚨。

美網賽會指，祖高域有意圖在場內危險或魯莽地擊球，更無視後果，決定取消他的參賽資格。祖高域被取消資格之餘，更慘失美網所有排名及積分。

賽會指，祖高域因行為違反體育精神（unsportsmanlike behaviour）而遭罰款1萬美元（約7.8萬港元）。另外，由於祖高域未有出席賽後訪問，更可能再遭額外罰款。根據英國《鏡報》（the Mirror）的報道，跳過賽後訪問可能會面臨高達19,750美元（約15.4萬港元）的罰款。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 祖高域在美網公開賽擊球誤中底線女司線員，遭褫奪積分獎金之餘更恐面臨罰款。