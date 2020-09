【英國脫歐】英代表：今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」

本周是英國脫歐後貿易談判的預定最後一輪,英國繼續向歐盟施壓,首相約翰遜揚言「無協議脫歐或是好結果」,英國首席談判代表弗羅斯特(David Frost)也聲言今輪談不成便拉倒(make-or-break),並呼籲歐盟需要「現實一點」(more realism)。

弗羅斯特本星期在倫敦跟歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)展開第8輪談判,距離約翰遜新定下的10月15日死線尚餘5星期。

弗羅斯特亮相天空電視台時強調,本周談判必須取得進展,否則協議將無法趕及10月15日歐盟峰會成事。他表示:

「我們(英歐)已經談判了6個月,不能再花更多時間。我們需要歐盟現實一點,把我們(英國)視作獨立國家看待。」

(We have now been talking for six months and can no longer afford to go over well-trodden ground. We need to see more realism from the EU about our status as an independent country.)