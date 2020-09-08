【英國脫歐】英代表：今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」

本周是英國脫歐後貿易談判的預定最後一輪，英國繼續向歐盟施壓，首相約翰遜揚言「無協議脫歐或是好結果」，英國首席談判代表弗羅斯特（David Frost）也聲言今輪談不成便拉倒（make-or-break），並呼籲歐盟需要「現實一點」（more realism）。

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弗羅斯特本星期在倫敦跟歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）展開第8輪談判，距離約翰遜新定下的10月15日死線尚餘5星期。

弗羅斯特亮相天空電視台時強調，本周談判必須取得進展，否則協議將無法趕及10月15日歐盟峰會成事。他表示：

「我們（英歐）已經談判了6個月，不能再花更多時間。我們需要歐盟現實一點，把我們（英國）視作獨立國家看待。」

（We have now been talking for six months and can no longer afford to go over well-trodden ground. We need to see more realism from the EU about our status as an independent country.）

弗羅斯特續指，他會繼續集中於英方「簡單而合理的要求」，就是像歐盟之前跟其他國家簽定的自由貿易協議。他會小心聆聽歐盟主張，但英方也反覆強調，歐盟需要把英國作為主權國家來進行談判。

弗羅斯特提到，倘若歐盟無法做到這一點，到年底後便只能按歐盟跟澳洲的方式（即無協議脫歐，按世貿規則貿易，英方近期常用此說法）做生意。但他也補充，目前仍有時間達成一份好協議。

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責任編輯：陳啟賢

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