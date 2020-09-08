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【港股追蹤】升浪到尾聲？　大行對物管龍頭睇法有變

股樓投資 13:57 2020/09/08

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新冠肺炎今年在全球肆虐下，資金可炒作的板塊範圍顯著收窄，多數時間都圍繞著未受疫情影響的新經濟股、內需股和物管股等板塊炒作。但隨著疫情逐漸受控，新經濟股累積一定升幅後整固，物管板塊同樣開始調整期。板塊多隻股份近期都由高位回吐，較明顯的有龍頭股雅生活（03319），8月至今已累跌逾18%，今日再跌逾2%，曾低見35元。

其他物管股方面，建業新生活（09983）、永升生活（01995）及時代鄰里（09928）3隻二綫物管股，早市均跌超過5%，屬板塊表現較差的股份。保利物業（06049）屬行業少數錄得升幅的股份，現時升約2%。

股價被資金睇淡之餘，大行對雅生活前景同樣有變，高盛最新研究報告將股份剔出確信買入名單，但仍然維持「買入」評級。該行指出，至去年10月將股份納入確信買入名單，股價已累升超過1.1倍，其他大型物管同業同期升幅約為84%，考慮到與大型同業估值折讓收窄，認為投資者已明白公司透過併購擴張的策略、收入結構改善及潛在協同效應的情況。

高盛提到，展望集團管理層未來提升營運效率及改善收入組合方面的努力，將有望再收窄與同業的估值折讓，惟市場將關注公司在併購項目的有效性，加上潛在配股可能性，或將拖累短期股價走勢。該行甚至關心利潤攤薄及營運、財務表現的不確定性等。此外，考慮到上半年公司有72%的管理面積來自併購，相信仍需時間判斷公司收購後的管理及效率。

不過該行仍給予股份目標價51.3元，以現價計仍有逾40%潛在上升空間。

 

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