諾基亞痛失Verizon 5G訂單　恐被三星削弱地位

▲ 最近，三星（Samsung）成功與美國電信商Verizon簽下協議，獲得巨額5G網絡設備訂單，其競爭對手諾基亞（Nokia）的地位恐怕遭到削弱。

5G市場競爭逐漸激烈，各大電信商積極鋪設5G網絡。早前，三星（Samsung）成功與美國電信商Verizon簽下協議，獲得巨額5G網絡設備訂單。有分析師認為，諾基亞（Nokia）的市場地位恐怕會被三星削弱。



據路透社報道，三星於昨（7日）表示，目前已與Verizon達成協議，獲得7.9萬億韓元（約516億港元）的移動通訊網絡設備訂單，並成為公司史上簽署金額最高的訂單。報道認為，三星將挑戰Nokia及愛立信（Ericsson），爭奪在市場上佔據主導地位。

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報道認為，Nokia在爭奪Verizon訂單中失利，成為Nokia行政總裁Pekka Lundmark自上任以來遇到的最大挫敗。據消息人士指，Pekka Lundmark在8月正式上任前，諾基亞已經與Verizon開始進行協商，但後來訂單遭三星搶奪。另外，有英國分析師認為，Nokia不但失去巨額訂單，更有機會導致其在投資電信設備技術的速度減緩。

責任編輯：李寶如