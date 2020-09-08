  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 14:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

諾基亞痛失Verizon 5G訂單　恐被三星削弱地位

科技 14:30 2020/09/08

分享：

最近，三星（Samsung）成功與美國電信商Verizon簽下協議，獲得巨額5G網絡設備訂單，其競爭對手諾基亞（Nokia）的地位恐怕遭到削弱。 　

5G市場競爭逐漸激烈，各大電信商積極鋪設5G網絡。早前，三星（Samsung）成功與美國電信商Verizon簽下協議，獲得巨額5G網絡設備訂單。有分析師認為，諾基亞（Nokia）的市場地位恐怕會被三星削弱。
　
據路透社報道，三星於昨（7日）表示，目前已與Verizon達成協議，獲得7.9萬億韓元（約516億港元）的移動通訊網絡設備訂單，並成為公司史上簽署金額最高的訂單。報道認為，三星將挑戰Nokia及愛立信（Ericsson），爭奪在市場上佔據主導地位。

＜＜【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單

＜＜【Nokia手機】傳Nokia 9.3 PureView、5G手機第四季登場

報道認為，Nokia在爭奪Verizon訂單中失利，成為Nokia行政總裁Pekka Lundmark自上任以來遇到的最大挫敗。據消息人士指，Pekka Lundmark在8月正式上任前，諾基亞已經與Verizon開始進行協商，但後來訂單遭三星搶奪。另外，有英國分析師認為，Nokia不但失去巨額訂單，更有機會導致其在投資電信設備技術的速度減緩。

責任編輯：李寶如

相關文章

【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
2020/07/19
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
【華為禁令】法國不禁止華為5G設備　促電訊商避免使用
2020/07/06
【華為禁令】法國不禁止華為5G設備　促電訊商避免使用
【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令　迎來5G商機？
2020/06/29
【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令　迎來5G商機？
【5G技術】抗衡華為　日本擬挪50億助當地企業研發5G
2020/06/29
【5G技術】抗衡華為　日本擬挪50億助當地企業研發5G
5G 美國 Nokia Samsung 路透社 AR

下一篇文章

【網絡安全】FBI警告RDoS攻擊席捲全球企業　逾千企業慘遭勒索
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
Google Maps新增「COVID-19」圖層　顯示疫情嚴重狀況
Google Maps新增「COVID-19」圖層　顯示疫情嚴重狀況
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖