▲ 【中澳角力】華為在澳洲銷量急挫75% 蘋果市佔率微升

澳洲媒體報道，美國制裁華為，影響華為手機在澳洲的銷售。華為手機上半年在澳洲的銷量按年大跌75%，競爭對手蘋果（Apple）的iPhone銷售也下跌，但在澳洲的市場佔有率微升1.1個百分點至44.3%，居澳洲第一。分析相信，蘋果能迎合澳洲消費者喜好。

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華為受惠於中國國內市場的強勁需求，超越南韓的三星（Samsung），成為全球最暢銷的手機。惟在美國制裁和中澳角力之下，華為在澳洲的表現不如理想。

《澳洲金融評論報》引述科技分析公司Telsyte的報告，分析澳洲智能手機市場2020年至2024年的前景。報告稱，美國去年不斷收緊華為禁令，不准美企與華為做生意，導致華為在澳洲出售的手機沒有Google的Android操作系統為核心部分，吸引力大跌。

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不過，並非只有華為的手機銷量下跌。根據報告，iPhone銷量較去年同期微跌2%，主因新冠肺炎疫情衝擊經濟；以Android為操作系統的手機銷量跌7%。

Telsyte執行董事Foad Fadaghi表示， 與其他手機製造商相比， 蘋果較能迎合消費者喜好，而且不再以高價出售iPhone；雖然在研究的6個月中，蘋果只推出了平價的iPhone SE2，但銷量佔iPhone的13%，與高端iPhone 11的17%相距不多。

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責任編輯：鄧燕君