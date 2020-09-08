阿里巴巴旗下飛豬旅行推百億補貼 促中秋國慶旅遊消費

▲ 為刺激旅遊服務，阿里巴巴旗下綫上旅遊平台飛豬在中秋國慶假期前，推出百億補貼計劃。

阿里巴巴 （09988） 旗下綫上旅遊平台飛豬旅行宣布啟動百億補貼計劃，首期從酒店產品開始，覆蓋全國十萬家酒店，國慶假期前進一步覆蓋至交通出行、景區樂園等。阿里巴巴副總裁兼飛豬旅行總裁莊卓然表示，百億補貼旨在拉動旅遊消費，加速旅遊商家復甦，不是短期營銷活動，而是面向消費者構建商家價值的長期舉措。

飛豬表示，即日起在飛豬旅行預訂酒店，按入住日期和城市搜索後，即可看到標示「百億補貼」的酒店及價格。

據了解，飛豬將在國慶前將景區門票納入百億補貼中，迪士尼樂園門票補貼後價格將低至199元人民幣，故宮、長隆度假區等景區門票價格也將直接5折。

相關文章：

【螞蟻IPO】螞蟻集團強調獨立於阿里巴巴 後者貢獻收入不足10% 阿里非由馬雲控制

【雲棲大會】阿里巴巴開發者大會9月17至18日網上舉行 預告「技術重磅發布」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷