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阿里巴巴旗下飛豬旅行推百億補貼 促中秋國慶旅遊消費

即市財經 13:46 2020/09/08

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為刺激旅遊服務，阿里巴巴旗下綫上旅遊平台飛豬在中秋國慶假期前，推出百億補貼計劃。

阿里巴巴 （09988） 旗下綫上旅遊平台飛豬旅行宣布啟動百億補貼計劃，首期從酒店產品開始，覆蓋全國十萬家酒店，國慶假期前進一步覆蓋至交通出行、景區樂園等。阿里巴巴副總裁兼飛豬旅行總裁莊卓然表示，百億補貼旨在拉動旅遊消費，加速旅遊商家復甦，不是短期營銷活動，而是面向消費者構建商家價值的長期舉措。

飛豬表示，即日起在飛豬旅行預訂酒店，按入住日期和城市搜索後，即可看到標示「百億補貼」的酒店及價格。

據了解，飛豬將在國慶前將景區門票納入百億補貼中，迪士尼樂園門票補貼後價格將低至199元人民幣，故宮、長隆度假區等景區門票價格也將直接5折。

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編輯：陳健婷

香港股票 門票 酒店 阿里巴巴－SW（09988）

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