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美國前第一夫人米歇爾談婚姻 「曾多次想推奧巴馬落樓」

環球社會熱點 13:43 2020/09/08

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美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama ）在音樂串流平台Spotify上的廣播節目上談及分享自己對婚姻的看法。

美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama ）在音樂串流平台Spotify上的廣播節目上談及分享自己對婚姻的看法，坦承模範夫婦也有艱難、緊張的時間，更不諱言，「曾多次想推奧巴馬落樓」（push Barack out of the window）。

生活、育兒觀念等樣樣都可能成為婚姻破裂的導火線，但不是人人都床頭打架床尾和，有年輕人選擇放棄婚姻。即使如米歇爾跟奧巴馬般的模範婚姻，她坦承，二人的婚姻也有艱難、緊張的時候。例如他們曾經歷不孕問題，至兩名女兒出生，育兒、管教上也會出現矛盾。她更不諱言「曾多次想推奧巴馬落樓」（ push Barack out of the window）。

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她以一個經營了28年婚姻的過來人說道：

「你們需要知道，（夫妻）關係確實會變得緊張，而且這些時間不短，可能持續數年，但不代表你要放棄。」

（There were times that I wanted to push Barack out of the window, right. And I say that, because it's like you've got to know the feelings will be intense. But that doesn't mean you quit. And these periods can last a long time. They can last years.）

她續道： 

「若我當初選擇放棄，就會錯過現在這些美好。」

（if I had walked away from it, in those tough times, then I would've missed all the beauty, that was there as well.）

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米歇爾將婚姻比作籃球隊，建議年輕人選擇伴侶時，如籃球隊挑選隊員：

「若我們將婚姻看作籃球隊，你當然希望你的隊友是王者，那自然就是勒邦占士（LeBron James）。」

（If we looked at marriage as a real team, you want your teammate to be a winner, then you want LeBron [James, the LA Lakers star].）

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責任編輯：葉芷樺
 

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