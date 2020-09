美國前第一夫人米歇爾談婚姻 「曾多次想推奧巴馬落樓」

▲ 美國前第一夫人米歇爾(Michelle Obama )在音樂串流平台Spotify上的廣播節目上談及分享自己對婚姻的看法。

美國前第一夫人米歇爾(Michelle Obama )在音樂串流平台Spotify上的廣播節目上談及分享自己對婚姻的看法,坦承模範夫婦也有艱難、緊張的時間,更不諱言,「曾多次想推奧巴馬落樓」(push Barack out of the window)。

生活、育兒觀念等樣樣都可能成為婚姻破裂的導火線,但不是人人都床頭打架床尾和,有年輕人選擇放棄婚姻。即使如米歇爾跟奧巴馬般的模範婚姻,她坦承,二人的婚姻也有艱難、緊張的時候。例如他們曾經歷不孕問題,至兩名女兒出生,育兒、管教上也會出現矛盾。她更不諱言「曾多次想推奧巴馬落樓」( push Barack out of the window)。

她以一個經營了28年婚姻的過來人說道:

「你們需要知道,(夫妻)關係確實會變得緊張,而且這些時間不短,可能持續數年,但不代表你要放棄。」 (There were times that I wanted to push Barack out of the window, right. And I say that, because it's like you've got to know the feelings will be intense. But that doesn't mean you quit. And these periods can last a long time. They can last years.)

她續道:

「若我當初選擇放棄,就會錯過現在這些美好。」 (if I had walked away from it, in those tough times, then I would've missed all the beauty, that was there as well.)

米歇爾將婚姻比作籃球隊,建議年輕人選擇伴侶時,如籃球隊挑選隊員:

「若我們將婚姻看作籃球隊,你當然希望你的隊友是王者,那自然就是勒邦占士(LeBron James)。」 (If we looked at marriage as a real team, you want your teammate to be a winner, then you want LeBron [James, the LA Lakers star].)

