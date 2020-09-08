【限聚令放寬】食肆可同桌人數增至4人　部分體育場所、娛樂場所將重開

食物及衛生局局長陳肇始於今日（８日）會見傳媒表示，近日確診數定逐步回落，政府將逐部有序放寬社交距離措施。於本階段放寬措施在周五（11日）起實施，如下：

為增加餐飲業務處所內，同座一桌增至4人

重開上兩階段未能重開的體育處所，讓市民大眾有更多機會做運動，以保障身心健康

重開一些可減少感染機會的娛樂場所，令更多社交經濟活動得以恢復，包括遊戲機中心，所有遊樂場所，如表演場所、公眾娛樂場所、麻將天九耍樂處所，以及所有運動場所

上兩周公布列表的可開放處所，將可繼續開放。政府按預防及控制疾病禁止群組聚集規列599G章，提出相關法列修訂，放寬在公眾場所內可聚集人數由原本二人增至四人，有關修訂將於周五（11日）生效，也要求任人於公共交通工具上或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口睪。以上有效期為７天，即9月11日至9月17日生效。派對房間、浴室、夜店、夜總會、游泳池及卡啦OK等繼續關閉。

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陳肇始指截至今天中午，有大約122.1萬於網上預約系統進行一個病毒檢測，而計劃累計有約123.5萬於測中登記檢測已完成採樣，而截至今天中午12時，有累計約93.2萬的檢測結果已上載至普及檢測計劃的電腦系統當中。她又呼籲市民不要鬆懈做防疫措施，以回復正常經濟活動及生活。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，如果情況許可，於下周五（18日）時，可對主題公園，會展展覽活動可以撤銷社交距離限制。如疫情持續好轉，而香港包括兩個個主題樂園前期已做好防疫措施，如預約入場、體溫檢測，以及各類的園內活動在排隊上有社交距離安排，以至管理等。當局將繼續與衛生當局溝通及密切關注本周的疫情發展會展業重開方面，他希望如疫情受控，下一階段可取消社交距離限制，讓業界做好準備，作適當安排。

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責任編輯：黎淑雯