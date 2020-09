【英國脫歐】歐盟被揭對英國信任急跌 談判再添憂

周二將展開新一輪英國脫歐後貿易談判,但英國和歐盟近期唇槍舌劍,特別是英國首相約翰遜在談判策略上步步進迫,企圖迫使歐盟妥協,令外界逐漸看淡達成協議的機會。英國傳媒更披露歐盟外交電文,顯示歐盟對英方的信任正在急跌,勢令談判前景進一步蒙憂。

「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周一於Twitter發帖向英方喊話:

「我相信英國政府信守脫歐協議,這是在國際法之下的義務,也是未來建立任何夥伴關係的先決條件。關於愛爾蘭和北愛爾蘭的協議,對保護愛爾蘭島和平與穩定、以及單一市場完整性都是至關重要。」

(I trust the British government to implement the withdrawal agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership, The protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.)