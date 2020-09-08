【英國脫歐】歐盟被揭對英國信任急跌 談判再添憂

周二將展開新一輪英國脫歐後貿易談判，但英國和歐盟近期唇槍舌劍，特別是英國首相約翰遜在談判策略上步步進迫，企圖迫使歐盟妥協，令外界逐漸看淡達成協議的機會。英國傳媒更披露歐盟外交電文，顯示歐盟對英方的信任正在急跌，勢令談判前景進一步蒙憂。

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【英國脫歐】約翰遜擬改對北愛爾蘭承諾 迫歐盟談判讓步：【下一頁】

「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一於Twitter發帖向英方喊話：

「我相信英國政府信守脫歐協議，這是在國際法之下的義務，也是未來建立任何夥伴關係的先決條件。關於愛爾蘭和北愛爾蘭的協議，對保護愛爾蘭島和平與穩定、以及單一市場完整性都是至關重要。」

（I trust the British government to implement the withdrawal agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership, The protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.）

言論是回應英國近日舉動，包括首相約翰遜定下10月15日前完成協議的死線，並有意改動脫歐協議中涉及北愛爾蘭事務，藉以迫使歐盟讓步。但外界憂慮這些舉動可能導致談判拉倒。

英國《衛報》取得歐盟近日的外交電文，也揭示談判前景趨於黯淡。

歐盟懷疑，約翰遜不肯在漁業、國家補貼等關鍵分歧上妥協，是企圖爭取最後時刻作出「交易」（Trade Off）。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）認為，該戰略「令人擔憂」，令談判更趨複雜。有歐盟委員會官員向歐盟外交官直言：「僅通過領導人通電話，很難解決這些問題。」又指，這將會導致「太遲處理」。

歐盟擔心，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）可能繞過歐盟談判程序，在9月22日倫敦舉行的歐盟5大國部長會議後，直接舉行針對內部安全事務的附加會議。歐盟委員會已敦促官員不會接納英方的相關談判提議。

關於歐盟漁船到英國捕魚的漁業問題，英國被指正在談判「引入一個新概念」，就是相關海域的80%漁獲由英國漁民優先取得，即類似股票市場中的「優先股」和「普通股」概念。

歐盟亦擔心英國唐寧街會在英國傳媒發表大量反歐盟文章，因為之前已有報道指責歐盟一直不肯讓步，並形容英歐近期的談判是「令人失望」。

責任編輯：陳啟賢

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