【英國脫歐】歐盟被揭對英國信任急跌 談判再添憂

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周二將展開新一輪英國脫歐後貿易談判，但英國和歐盟近期唇槍舌劍，特別是英國首相約翰遜在談判策略上步步進迫，企圖迫使歐盟妥協，令外界逐漸看淡達成協議的機會。英國傳媒更披露歐盟外交電文，顯示歐盟對英方的信任正在急跌，勢令談判前景進一步蒙憂。
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【英國脫歐】約翰遜擬改對北愛爾蘭承諾 迫歐盟談判讓步：【下一頁】
「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一於Twitter發帖向英方喊話：
「我相信英國政府信守脫歐協議，這是在國際法之下的義務，也是未來建立任何夥伴關係的先決條件。關於愛爾蘭和北愛爾蘭的協議，對保護愛爾蘭島和平與穩定、以及單一市場完整性都是至關重要。」
（I trust the British government to implement the withdrawal agreement, an obligation under international law & prerequisite for any future partnership, The protocol on Ireland/Northern Ireland is essential to protect peace and stability on the island & integrity of the single market.）
言論是回應英國近日舉動，包括首相約翰遜定下10月15日前完成協議的死線，並有意改動脫歐協議中涉及北愛爾蘭事務，藉以迫使歐盟讓步。但外界憂慮這些舉動可能導致談判拉倒。
英國《衛報》取得歐盟近日的外交電文，也揭示談判前景趨於黯淡。
責任編輯：陳啟賢
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