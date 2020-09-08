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【食品安全】香港貨品編碼協會推「優質食品計劃+」　提高食安保障

商業 13:29 2020/09/08

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食物安全事故屢有所聞，香港貨品編碼協會 (GS1 HK)推出全新「優質食品計劃+」，鼓勵食品及餐飲企業，根據國際認可標準採取更嚴謹的食品安全管理、控制和追溯措施，如在食品供應鏈中實施監控點，讓管理更完善。

【食品安全】港人愛吃魚翅　報告：港魚翅樣本汞含量達危險水平

原有的「優質食品計劃」主要採用GS1全球追溯標準（GTS）去審視食品供應鏈溯源、對產品回收管理特別有效；而新計劃則邀請了香港通用檢測認證有限公司（SGS HK）成為審計夥伴，以更全面的國際認可標準、包括參照GS1全球追溯標準（GTS）、ISO 22000食品安全管理體系標準及HACCP食品安全控制標準，為參與公司提供食品安全管理評估。

GS1 HK總裁林潔貽表示，現時本港約95%食品均為進口產品，但疫情爆發影響全球食品供應鏈及食品安全，故該會藉此時機推出加強版計劃，冀進一步推動香港食品安全。

參與新計劃的公司將獲得GS1 HK及SGS HK兩間獨立第三方評估機構的審核，以及一份包含建議的完整報告，企業可藉以制定改善自身食品安全管理的措施。除了這兩項計劃，協會同時提供食品安全及追溯培訓、諮詢，及提供追蹤溯源方案。

新計劃由9月起接受報名，明年5月截止申請。

【食物安全】俄羅斯爆H5禽流感　港禁進口禽肉及禽類產品

外賣需求增　藝康推解決方案提高食品安全　

記者：蘇穎琪

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