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【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享）

即市財經 13:34 2020/09/08

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本港新股IPO熱潮持續，歷來新股凍資王農夫山泉 （09633） 首日高開低走，中午收市較開市高位急回逾一成半，炒風初見消散，或反映一眾散戶投資者見好就收。

...

欄名 : 交易講場

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