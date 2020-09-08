【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 即市財經 13:34 2020/09/08 分享： 本港新股IPO熱潮持續，歷來新股凍資王農夫山泉 （09633） 首日高開低走，中午收市較開市高位急回逾一成半，炒風初見消散，或反映一眾散戶投資者見好就收。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 2020/09/07 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 2020/09/04 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 2020/09/03 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 2020/09/02 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 2020/09/01 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 第二上市 H股 香港股票 ETF 農夫山泉（09633） 阿里巴巴－SW（09988） 百威亞太（01876） MSCI中國指數 恒生綜合指數 生物科技股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入