【美國示威】黑人男童持玩具槍上網課 遭校方停課報警

美國有黑人男子上月遭警察射7槍致癱,觸發美國示威新一輪浪潮,種族議題繼續受社會熱烈關注。美國科羅拉多州1名12歲黑人男童在家網上學習時,因手持一把玩具槍,校方竟報警要警員上門檢查,更要求男童停課5日。

美國《國會山報》(The Hill)報道,男童埃利奧特(Isaiah Elliott)為中一學生,上月底仍要在家中網上學習。他在上課時拿著一把黑色和綠色槍身、側面寫有「殭屍獵人」(Zombie Hunter)的玩具手槍把玩。

埃利奧特的父母指出,兒子其後遭校方停課5日,該校校長更報警求助,要求當地警員進行福利檢查(Welfare check),要求警方前往男童家中確認其狀況。但警方登門查問前,校方一直未有向埃利奧特一家聯絡。

埃利奧特的父母稱,警察上門期間曾威脅要起訴埃里奧特(threaten to press charges against him),兒子更被嚇到痛哭。

埃利奧特的父親更表示:

對於父母而言,尤其是一個年輕非裔美國人的父母,更考慮到國家目前正在發生的事情時,這令人恐懼和沮喪。

(It was really frightening and upsetting for me as a parent, especially as the parent of an African-American young man, especially given what’s going on in our country right now.)