【美國示威】黑人男童持玩具槍上網課 遭校方停課報警

▲ 美國科羅拉多州1名12歲黑人男童在家網上學習時，因手持一把玩具槍，校方竟報警要警員上門檢查。

美國有黑人男子上月遭警察射7槍致癱，觸發美國示威新一輪浪潮，種族議題繼續受社會熱烈關注。美國科羅拉多州1名12歲黑人男童在家網上學習時，因手持一把玩具槍，校方竟報警要警員上門檢查，更要求男童停課5日。

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美國《國會山報》（The Hill）報道，男童埃利奧特（Isaiah Elliott）為中一學生，上月底仍要在家中網上學習。他在上課時拿著一把黑色和綠色槍身、側面寫有「殭屍獵人」（Zombie Hunter）的玩具手槍把玩。

埃利奧特的父母指出，兒子其後遭校方停課5日，該校校長更報警求助，要求當地警員進行福利檢查（Welfare check），要求警方前往男童家中確認其狀況。但警方登門查問前，校方一直未有向埃利奧特一家聯絡。

埃利奧特的父母稱，警察上門期間曾威脅要起訴埃里奧特（threaten to press charges against him），兒子更被嚇到痛哭。

埃利奧特的父親更表示：

對於父母而言，尤其是一個年輕非裔美國人的父母，更考慮到國家目前正在發生的事情時，這令人恐懼和沮喪。 （It was really frightening and upsetting for me as a parent, especially as the parent of an African-American young man, especially given what’s going on in our country right now.）

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男童父母更不滿校方未徵求同意下，私下錄影及保存學生網上學習的片段，認為這種行為違反學生私隱。他們更表示有意為兒子轉校。

事件於社交媒體引起爭議，外界質疑校方出於男童的種族而要求其停課及報警。校方發聲明否認，指校方永不容忍任何形式的種族主義或歧視，強調校方遵守學校董事會政策，及將教職員和學生的安全視為首要事情。

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責任編輯：鄭錦玲