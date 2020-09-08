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阿里美團小米月初創新高後齊調整　邊隻跌得最傷？

即市財經 13:04 2020/09/08

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阿里巴巴、美團點評、小米月初新高後齊調整　邊隻跌得最傷？

早前熱炒的新經濟股近日出現調整，小米 （01810） 今早曾跌9%，跌穿10天綫，為跌幅最大藍籌；美團點評 （03690） 一度跌穿230元水平；至於阿里巴巴 （09988） 亦跌近0.8%，與美團點評齊齊失守20天綫。3股於9月初齊創新高後回落，到底哪一隻回吐幅度最大？

小米炒作染藍，股價上月重上17元招股價後走勢凌厲，9月2日高見26.95元創新高，按小米中午收市價22.35元計算，小米已由高位回落17.1%。

美團點評雖失落未能納入恒指成份股，惟股價反升至280元創上市新高，其後股價連跌4日，美團點評高位回吐17.2%，跌幅與小米相若。

至於阿里巴巴受惠染藍及螞蟻集團即將A+H上市，股價升至292元新高，現於高位回吐9.7%，跌幅為3股中最小。

雖然如此，3股今年以來表現理想，阿里巴巴年初至今以來累升27%，小米及美團點評分別累升1.07倍及1.28倍。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 美團點評 阿里巴巴 小米 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988）

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