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【ATMX】小米率先陷入技術熊、恒生科指跌穿7000　阿里巴巴美團點評距技術熊多遠？

即市財經 10:30 2020/09/09

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阿里巴巴、美團點評、小米月初新高後齊調整　邊隻跌得最傷？

早前熱炒的新經濟股近日出現調整，受累納指挫逾4%，小米 （01810） 一度挫逾6%，跌穿21元水平。美團點評 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 也齊跌逾3%。3股於9月初齊創新高後回落，其中小米已由高位回吐逾2成，率先陷入技術熊。受累各大權重股輪流回吐，「港版納指」恒生科技指數最新跌穿7000點，暫報6942點，跌180點或2.54%，較上周高位急回近1000點。

小米炒作染藍，股價上月重上17元招股價後走勢凌厲，9月2日高見26.95元創新高，按小米今早低位20.95元計算，小米已由高位回吐近22.3%，即高位跌逾2成，陷入技術熊。至上午10時28分，小米暫跌

美團點評雖失落未能納入恒指成份股，惟股價反升至280元創上市新高，其後股價連跌5日，美團點評高位回吐逾17%。

至於阿里巴巴受惠染藍及螞蟻集團即將A+H上市，股價升至292元新高，現於高位回吐11%，跌幅為3股中最小。

雖然如此，3股今年以來表現理想，阿里巴巴年初至今以來累升24%，小米及美團點評分別累升97%及1.28倍。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 美團點評 阿里巴巴 小米 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988）

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