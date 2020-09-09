【ATMX】小米曾陷技術熊、恒生科指跌穿7000　阿里巴巴美團點評距技術熊多遠？（附ATMX近月走勢圖）

▲ 阿里巴巴、美團點評、小米月初新高後齊調整 邊隻跌得最傷？

早前熱炒的新經濟股近日出現調整，受累納指挫逾4%，小米 （01810） 一度挫逾6%，跌穿21元水平。美團點評 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 也曾跌逾3%。3股於9月初齊創新高後回落，其中小米由高位一度回吐逾2成，率先陷入技術熊。受累各大權重股輪流回吐，「港版納指」恒生科技指數最新跌穿7000點，暫報6992點，跌131點或1.84%，較上周高位急回近900點。

ATMX近3個月走勢

▼ 點擊圖片放大 +2

小米炒作染藍，股價上月重上17元招股價後走勢凌厲，9月2日高見26.95元創新高，按小米今早低位20.95元計算，小米已由高位回吐近22.3%，即高位跌逾2成，一度陷入「技術熊」。

至上午11時27分，小米暫報21.85元，跌幅收窄至2.5%，較高位累計跌幅收窄至19%。

美團點評雖失落未能納入恒指成份股，惟股價反升至280元創上市新高，其後股價連跌5日，美團點評高位回吐逾17%。

至於阿里巴巴受惠染藍及螞蟻集團即將A+H上市，股價升至292元新高，現於高位回吐10%，跌幅為3股中最小。

雖然如此，3股今年以來表現理想，阿里巴巴年初至今以來累升24%，小米及美團點評分別累升97%及1.28倍。

騰訊 （00700） 股價今早股價為ATMX中表現最佳，最新跌0.5%，暫報506元，成交40億元。

相關文章：

【小米股價】高盛半個月兩度上調小米目標價 最樂觀看40元

【雲棲大會】阿里巴巴開發者大會9月17至18日網上舉行 預告「技術重磅發布」

【美團股價】美團推出社區團購千城計劃 料年底前覆蓋全國

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱



成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看



責任編輯︰梁浩碩