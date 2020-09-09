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【ATMX】小米曾陷「技術熊」後一度拗腰倒升　恒生科指7000關失而復得（附ATMX近月走勢圖）

即市財經 16:30 2020/09/09

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阿里巴巴、美團點評、小米月初新高後齊調整　邊隻跌得最傷？

早前熱炒的新經濟股近日出現調整，受累納指挫逾4%，小米 （01810） 一度挫逾6%，跌穿21元水平，高位一度回吐逾2成，陷入「技術熊市」。不過，小米步入技術熊即獲支持，午後更一度倒升。另外，月初齊創新高的美團點評 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 也曾跌逾3%。

受累各大權重股輪流回吐，「港版納指」恒生科技指數今早一度跌穿7000點，低報6906點，較上周高位急回1000點，最終收報7015點，跌107點或1.5%。

ATMX近3個月走勢

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小米炒作染藍，股價上月重上17元招股價後走勢凌厲，9月2日高見26.95元創新高，按小米今早低位20.95元計算，小米已由高位回吐近22.3%，即高位跌逾2成，一度陷入「技術熊」。

小米最午後曾倒升1%高見22.65元，終收報22.1元，跌1.3%，較高位累計跌幅收窄至18%。

截至中午，小米報22.1元，跌幅收窄至1.3%，較高位累計跌幅收窄至18%。半日表現計，小米表現更勝阿里巴巴、美團點評，阿里巴巴、美團點評跌逾2%。

美團點評高位最多回近兩成　阿里跌幅相對輕

美團點評雖失落未能納入恒指成份股，惟股價反升至280元創上市新高，其後股價連跌5日，美團點評高位回吐逾17%。

至於阿里巴巴受惠染藍及螞蟻集團即將A+H上市，股價升至292元新高，現於高位回吐近10%，跌幅為3股中最小。

雖然如此，3股今年以來表現理想，阿里巴巴年初至今以來累升27%，小米及美團點評分別累升1.05倍及近1.28倍。

騰訊 （00700） 股價今日股價為ATMX中表現最佳，全日跌近0.9%，收報504元，成交89.7億元。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 美團點評 阿里巴巴 小米 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988）
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