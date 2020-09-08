【農夫山泉股價】農夫山泉9633即日止賺食糊 可考慮換馬至這三大內需股

礦泉水農夫山泉(09633)股價上市首日成功跑出，截至中午報33.3元，較招股價21.5元大升54%，未計手續費一手賺約2300元。成功抽中，固然會心思思即日止賺沽貨離場。除了轉換為現金，亦可考慮換碼至其他錄佳績，有復甦概念，入場費和農夫山泉相若，估值亦是更低的消費股，爭取更大回報。以下三隻都是合適之選。

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統一企業中國（00220）主要生產即食麵，上半年亦成功藉疫情錄盈利增長。集團公布，截至2020年6月30日止中期純利10.65億元（人民幣．下同），按年升6.8％，多款產品包括「老壇酸菜」、「湯達人」均等呈現兩位數成長，「開小灶」迅速擴大知名度，不同場景消費需求被拓展，發揮電商管道優勢，食品業務業績佔比大幅成長。 統一每手入場費7200元, 買入價可設於7元。

日清食品(01475)是本港最大即食麵品牌，上半年盈利錄1.78億元按年升34.3%，主要受惠於本港產品在疫情下獲恐慌性搶購及內地業務的拓展。日清每手入場費8600元, 買入價可設於8元。

百威亞太(01876)是亞洲最大啤酒商。上半年集團純利大跌逾69％，銷量跌兩成二，然而第二季銷售跌幅收窄至只按年減少6.1％。主要由於中國市場強勁復甦，季內銷量按月大幅改善，從4月錄得17％跌幅，到5月及6月錄得中個位數增長。並於6月錄得集團在中國銷售歷史上最高的單月銷量。業務復甦令百威股價近月從低部反彈。百威每手入場費2500元, 買入價可設於25元。

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