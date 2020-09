【新冠肺炎】疫情打擊油價 哪個石油大國冇錢出糧？

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情肆虐全球,重挫油價,4月時期油價格更一度跌至負數,連石油大國科威特都出現財困。石油大國之一的科威特曾在8月提出警告,國內現金不足,到10月可能就沒錢出糧給政府部門。

《彭博社》報道,科威特財政部長希丹(Barak Al-Sheetan)於8月提出警告,目前科威特國內現金不足,到10月以後可能不夠現金出糧給政府部門。據報,科威特政府已幾乎花光了所有流動資產,該國預計今年赤字將達到460億美元(3565億港元)。

報道中指出,科威特的最後一筆錢,是全世界第四大基金「鼓勵未來世代基金」(Touching the Future Generations Fund),總資產達5500億美元(4.2萬億港元)。目前該基金已跟科威特財政部購買超過70億美元的資產,但仍難拯救赤字。有分析指出,科威特若不及早擺脫石油經濟,實現國內經濟多元化、就業多元化的話,基金也會在15至20年內全數耗盡。

科威特擁有充足且豐富的石油與天然氣,石油儲存量位居全球第四,石油與天然氣的出口是該國重要的經濟支柱,但完全仰賴石油的經濟非常危險。除了今年受疫情打擊,令全球燃料需求萎縮,4月時的期油價格一度跌至負數;今年的石油出口量僅剩2014年的一半左右,過去6年都未能回到2014年出口石油達900億美元(6975億港元)的高位。

其他中東石油國家也一直希望擺脫石油經濟。沙地阿拉伯透過削減福利和增稅,來增加國家收收入。阿聯酋則因杜拜成為中東地區經濟、商業中心,成功實現國內經濟多元化。

科威特現在所面臨的窘況,其實早在2016年時任科威特財政部長的薩利赫(Anas Al-Saleh)就曾提出警告,要求國家開始削減開支,並為石油危機時的生活做準備,降低國內產業對於石油價格的依賴。

當地政府也很擔心人民過慣了優渥生活,即使面對沒錢可用花的窘境,仍難以相信。科威特的政治金融通訊公司負責人Fawaz Al-Sirri曾言:

「人民醒來後發現自己沒錢了,查看對帳單後以為是銀行出問題,然後繼續購買最新款的勞力士,這是很有可能會發生的事情」。(“We’re going to wake up one day and realize we went through all our savings, not because we didn’t check our bank statement but because we looked at it and said, it’s probably a bank glitch, and then bought the latest Rolex.”)