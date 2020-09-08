  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 13:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民】英企炒人不留情 6、7月狠炒30萬人

環球社會熱點 12:38 2020/09/08

分享：

【BNO移民】英企炒人不留情 6、7月狠炒30萬人

英國政府放寬英國國民海外（BNO）護照持有人移民英國限制，移居英國成為熱話。惟新冠病毒疫情重挫英國經濟，企業大裁員，統計顯示6月及7月期間，共削逾30萬職位，較去年同期急增逾6倍。

英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享）【下一頁】

【BNO移民】英國平均樓價破頂 升至245萬【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，今年7月，當地1784間公司合共計劃裁減近15萬職位，較去年同期多7倍；6月則有1888間企業，計劃削減15.6萬職位，較去年同期多6倍。

新冠病毒下，英國廣乏封城，嚴重衝擊各行各業，食肆、旅遊業、零售業首當其衝，很多相關公司被迫裁員，當中不乏大型連鎖經營的企業，百貨公司馬莎（Marks & Spencer）、John Lewis、藥妝店Boots、家具店DFS等早前都宣布炒人。

【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬【下一頁】

【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅【下一頁】

英國政府為壓低失業率已扭盡六壬，如推出資助僱主出糧的保就業計劃，但派錢式措施難長期維持，薪金資助預計在10月終止，屆時恐有更多僱主裁員，意味年底當地就業情況或更嚴峻。

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

相關文章

【BNO移民】英國Pizza Express裁1100人 關73分店
今日
【BNO移民】英國Pizza Express裁1100人 關73分店
【BNO移民】英國平均樓價破頂 升至245萬
今日
【BNO移民】英國平均樓價破頂 升至245萬
【移民美國】法官下令恢復綠卡抽籤 重發多元移民簽證
2020/09/07
【移民美國】法官下令恢復綠卡抽籤 重發多元移民簽證
【移民澳洲】11月推新入籍試 加強考核澳洲價值觀
2020/09/05
【移民澳洲】11月推新入籍試 加強考核澳洲價值觀
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
2020/09/05
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
移民 疫情 經濟 英國 BNO 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間13:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】疫情打擊油價 哪個石油大國冇錢出糧？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

《環時》質疑Tesla性能、品質 內地屢出車禍
《環時》質疑Tesla性能、品質 內地屢出車禍
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間13:00）
印度電訊部長：8間蘋果代工廠由中國遷至印度
印度電訊部長：8間蘋果代工廠由中國遷至印度
屹立300年日本最老百貨也破產 山形大沼百貨難敵疫情
屹立300年日本最老百貨也破產 山形大沼百貨難敵疫情
特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品
特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品
【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫
【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫