▲ 【BNO移民】英企炒人不留情 6、7月狠炒30萬人

英國政府放寬英國國民海外（BNO）護照持有人移民英國限制，移居英國成為熱話。惟新冠病毒疫情重挫英國經濟，企業大裁員，統計顯示6月及7月期間，共削逾30萬職位，較去年同期急增逾6倍。

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英國廣播公司（BBC）報道，今年7月，當地1784間公司合共計劃裁減近15萬職位，較去年同期多7倍；6月則有1888間企業，計劃削減15.6萬職位，較去年同期多6倍。

新冠病毒下，英國廣乏封城，嚴重衝擊各行各業，食肆、旅遊業、零售業首當其衝，很多相關公司被迫裁員，當中不乏大型連鎖經營的企業，百貨公司馬莎（Marks & Spencer）、John Lewis、藥妝店Boots、家具店DFS等早前都宣布炒人。

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英國政府為壓低失業率已扭盡六壬，如推出資助僱主出糧的保就業計劃，但派錢式措施難長期維持，薪金資助預計在10月終止，屆時恐有更多僱主裁員，意味年底當地就業情況或更嚴峻。

責任編輯：林建忠

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