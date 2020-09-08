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新經濟股續弱　小米半日跌逾7%、京東跌穿300元

即市財經 12:37 2020/09/08

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小米半日跌7.5%。

新經濟股弱勢未除，今日續跌。小米 （01810） 半日跌7.5%，報22.35元，成交額51.9億元；美團 （03690） 半日跌6.6%，午收231.8元；京東 （09618） 跌穿300元關口，半日跌2.2%，午收299.2元；騰訊 （00700） 半日跌1.7%，報502.5元，成交額57.5億元；阿里巴巴 （09988） 半日跌0.8%，報263.6元，成交額39億元；網易 （09999） 半日跌約1%，午收144.8元。

另外，中芯 （00981） 今日逆市上升，半日升逾1%，午收18.44元。

恒生科技指數半日再跌2.8%，報7040點。南方東英科指ETF （03033） 半日再跌3.1%，午收7.045元，暫守7元關口、華夏科技ETF （03088） 半日跌2.9%，報8.905元、恒生科指ETF （03032） 跌3.1%，報7.07元。

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