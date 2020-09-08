▲ 【新冠肺炎】碧咸夫婦被爆3月早確診 洛杉磯派對播毒

英國前球星碧咸（David Beckham）與老婆Victoria Beckham被爆，早在3月時已經確診新冠肺炎。當時歐美疫情嚴峻，但碧咸夫婦仍大搞派對，相信在美國洛杉磯染疫。他們雙雙中招後，數名員工也染疫，形成小型群聚感染。碧咸夫婦目前已康復，但拒絕回應事件。

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英國《太陽報》報道，碧咸夫婦在3月多次來回英國和美國。他們3月初由美國洛杉磯飛回英國，為長子Brooklyn慶祝21歲生日，同月11日返回美國邁阿密，參加碧咸新足球會的活動，之後到洛杉磯觀賽，最後趕在英國19日封城前回國。

報道稱，兩人在邁阿密已感到身體不適，Victoria更發高燒，但照樣出席活動和舉行派對，與粉絲握手、親吻。其後，兩人的司機、保鑣及助手被驗出中招，新球會的球員亦染疫。報道指，有多人病情嚴重。

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▲ 英國前球星碧咸（David Beckham）與老婆Victoria Beckham早在3月時已經確診新冠肺炎。

責任編輯：鄧燕君