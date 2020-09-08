【網絡安全】FBI警告RDoS攻擊席捲全球企業　逾千企業慘遭勒索

▲ FBI及以色列資訊安全公司Radware近日發現，勒索式的分散式服務阻斷攻擊（Ransom DDoS，RDoS）開始興起，由8月中開始全球逾千間企業收到勒索信件。

網絡黑客攻擊日益頻繁，手段也日益高超。美國聯邦調查局（FBI）及以色列資訊安全公司Radware近日發現，勒索式的分散式服務阻斷攻擊（Ransom DDoS，RDoS）開始興起，由8月中開始全球逾千間企業收到勒索信件，黑客要求受害企業支付贖金，否則就會發動DDoS攻擊。

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據FBI與Radware的調查顯示，黑客會透過電子郵件聯繫受害企業，並宣稱自己是知名的黑客集團Fancy Bear、Lazarus Group及Armada Collective，並在附件上列明受害企業所用的自治系統號碼（ASN）、伺服器IP地址及準備攻擊的服務。

而黑客一般會提出10個比特幣到20個比特幣不等的勒索金額，即約80萬港元至160萬港元。黑客會威脅企業若不支付贖金，就會發動規模高超過2Tbps的DDoS攻擊。若受害企業未在期限內付款，他們更會漲價10個比特幣，並稱自己寧願收到贖金也不願發動攻擊。

據FBI調查發現，從8月12日開始，全球就有數千間不同產業的公司收到勒索信件，黑客更鎖定亞太區、歐洲、中東、非洲及北美地區的金融、旅遊以及電子商務企業。

FBI強調，他們不鼓勵企業支付贖金，憂慮黑客會得寸進尺，繼續攻擊其他企業或吸引其他黑客集團加入。FBI同時警告企業，支付贖金並不保證黑客就不會展開攻擊，所以建議企業面臨威脅時，最好向執法人員舉報及求助。

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責任編輯：曾曉汶