農夫巨額凍資回籠 港股後市有支持？

熱爆新股農夫山泉 （09633） 今日首日上市，該股招股時凍結資金6,777億元，成為港股史上最大「凍資王」。近期港股偏軟，農夫山泉凍結的資金回籠，會否有利支持港股後市續回穩？

以往港股但凡有大型新股凍結資金，市場都憂慮凍資會否抽走市場資金，到資金回籠，又憧憬資金可推動大市。今次農夫山泉凍結逾6,700億元資金，於資金回籠前的1周，港股偏軟，期間恒指跌約2.3%，除了資金凍結，外圍美股回調亦令港股添壓。

相關文章：【新股IPO】農夫山泉9633首掛半日升近55% 1手賺2360元

【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購 凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）

早前多次巨額凍資回籠 港股未見明顯升勢

至於今次巨額資金回籠後，能否支持港股走勢，可參考以往幾次大型凍資後大市走向。除農夫山泉，港股史上新股凍資第2至第5位分別為中鐵建 （01186） 、閱文 （00772） 、國藥 （01099） 及華泰 （06886） ，凍資額分別約5,000億元。

從以上幾次港股表現看來，巨額回籠後，大市未有明顯上升趨勢，以較近年份的閱文及華泰為例，閱文凍資回籠後一周，大市僅升0.5%。而兩者在凍資回籠一個月後，大市都報跌。

盡管以往凍資回籠未必可推升大市，惟現時本港資金充裕，料有利港股支持港股回穩。目前本港銀行結餘逾2,000億元，為3年來高位。市場資金充裕，亦解釋了今次結凍創史上新高，而拆息則未見異常抽升。上次閱文招股，凍資導致市場乾塘，港元1個月銀行同業拆息現10連升，1周拆息更抽升0.199厘至0.72厘，為9年高倍。今次市場資金充裕，加上凍資回籠，料有助港股回穩。

港股走勢轉弱 資金能否助回穩成關鍵

在走勢技術上，港股正走弱。經過多連日回調後，恒指失守25000點心理關口，亦是連續第三日處於3月以來的上升軌之下，走勢偏弱。恒指亦再次失守100天綫支持，上次8月初中美科技戰急升溫，科技股拖累港股跌至100天綫水平，其後大市即反彈，惟今次連日處100天綫之下，反映中期走勢偏軟。

近期科技股續受壓，拖累港股，加上阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 新加入恒指後弱勢未止，亦令恒指添壓。美股科技股續回調，加上中美科技戰升溫，最新有傳中芯 （00981） 或被納入美方的制載名單，負面消息利淡港股。

港股在走勢正處關鍵位，倘在資金支持下大市續回穩，令大市重上100天綫及短期上升軌等指標，將有利大市短期走勢，未來幾日的大市表現將成關鍵。

責任編輯：錢家鋒