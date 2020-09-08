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【美股分析】美股盤前續挫 華爾街大好友：或調整10%-15%

股樓投資 18:32 2020/09/08

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上周以科技股為首的美股下挫，引起市場關注。美股長期大好友、資深投資分析師Edward Yardeni表示，美股目前正處於調整階段，跌幅或達10%至15%，不過他認為該次下跌並非一件壞事，屬健康調整。

美國周一（7日）因勞工節假期休市，美股三大指數盤前續跌，截至下午18時30分，納指期貨跌逾2.5%，道指期貨跌0.9%，標指期貨跌約0.8%，Tesla（TSLA）盤前跌幅超過1成，報372.6美元。

華爾街正看好這隻半導體股   了解請按【下一頁

Tesla落選標普500成份股  了解請按【下一頁

上周，納指自周三（2日）高位跌6%，經歷3月20日以來最差一周。然而自3月23日以來，市場氣氛熱烈，納指累計升七成，Yardeni表示，市場此時出現下調是正常且健康的。早於7月中旬，他已經多次表示美股估值過高，提醒投資者留意股市泡沫。

Yardeni認為，美股有很大機會調整調整10%至15%，不過持續時間並不會太長，或達數日。他還指，隨著新冠疫苗快將面世，此前因疫情受挫的經濟有望改善，預計較受經濟周期影響較大的價值股將會有較佳表現。

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編輯：李勝男

經濟 疫情 美股 估值過高 納斯達克綜合指數 指數 投資分析師 疫苗

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