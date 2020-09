▲ 【美國大選】特朗普:拜登愚蠢 會摧毀美國及經濟

美國11月3日舉行大選,兩名候選人互相攻擊。總統特朗普除了稱呼民主黨總統候選人拜登為「沉睡拜登」,還指他「愚蠢」,會摧毀美國及經濟。拜登則主要攻擊,特朗普被指貶低一戰陣亡美軍一事;拜登形容美軍是英雄。

特朗普(Donald Trump)在白宮新聞發布會上表示,拜登(Joe Biden)的副賀錦麗(Kamala Harris)難以勝任副總統一職,兩人都會摧毀整個國家和美國的經濟。

美國雜誌《大西洋》報稱,特朗普曾經形容第一次世界大戰陣亡美軍是失敗者。特朗普提到這篇報道,回應指每個人都尊重美國軍隊。拜登指出,其因腦癌去世兒子,曾在伊拉克服兵役,形容他的同袍是「英雄」。

拜登周一(7日)到訪搖擺州之一的賓夕法尼亞州,與當地工會領袖會面,包括曾在美軍服役的工會成員。他獲到3大工會支持,分別是北美勞工國際聯盟(Laborers’ International Union of North America)、國際電梯建築商聯盟(International Union of Elevator Constructors)和全國聯邦僱員聯會(National Federation of Federal Employees)。

拜登承諾,將成為美國史上最支持工人總統,並揚言要高級管理人員違反工會守則後承擔法律責任、提高最低工資、加強國家勞資關係委員會的角色。拜登補充:

「人民將發現,讓這個國家運作的不是華爾街大鱷,而是工人。」

責任編輯:鄧燕君