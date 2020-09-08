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【美國大選】特朗普：拜登愚蠢 會摧毀美國及經濟

環球社會熱點 12:06 2020/09/08

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【美國大選】特朗普：拜登愚蠢 會摧毀美國及經濟

美國11月3日舉行大選，兩名候選人互相攻擊。總統特朗普除了稱呼民主黨總統候選人拜登為「沉睡拜登」，還指他「愚蠢」，會摧毀美國及經濟。拜登則主要攻擊，特朗普被指貶低一戰陣亡美軍一事；拜登形容美軍是英雄。

拜登：特朗普合理化人性黑暗面 煽動分裂：【下一頁】

拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911：【下一頁】

特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布會上表示，拜登（Joe Biden）的副賀錦麗（Kamala Harris）難以勝任副總統一職，兩人都會摧毀整個國家和美國的經濟。

美國雜誌《大西洋》報稱，特朗普曾經形容第一次世界大戰陣亡美軍是失敗者。特朗普提到這篇報道，回應指每個人都尊重美國軍隊。拜登指出，其因腦癌去世兒子，曾在伊拉克服兵役，形容他的同袍是「英雄」。

特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞：【下一頁】

拜登周一（7日）到訪搖擺州之一的賓夕法尼亞州，與當地工會領袖會面，包括曾在美軍服役的工會成員。他獲到3大工會支持，分別是北美勞工國際聯盟（Laborers’ International Union of North America）、國際電梯建築商聯盟（International Union of Elevator Constructors）和全國聯邦僱員聯會（National Federation of Federal Employees）。

拜登承諾，將成為美國史上最支持工人總統，並揚言要高級管理人員違反工會守則後承擔法律責任、提高最低工資、加強國家勞資關係委員會的角色。拜登補充：

「人民將發現，讓這個國家運作的不是華爾街大鱷，而是工人。」

特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君 

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