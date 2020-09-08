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【歐洲疫情第二波】西班牙確診增長超越3月高峰 當局堅持復課

環球社會熱點 11:49 2020/09/08

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西班牙確診個案增速，已超越3月高峰期水平，但學校繼續復課。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情肆虐西班牙，當地新冠疫情暑假期間快速反彈，近期確診人數增長速度，已超越3月高峰時期水平。疫情再次大爆發，當地政府仍決定讓學生復課，情況令人憂慮。

西班牙衛生部數據顯示，當地上周共新增4.9萬宗確診個案，即平均每日增加近1萬宗。3月疫情爆發高峰期，確診增長最快的3月31日，西班牙亦僅增加9222宗確診，意味疫情蔓延速度超越當時。

西班牙累計確診個案，最新增至52.6萬宗，遠高於英國及法國的30多萬宗及意大利的不到30萬，成為西歐之最。

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馬德里醫生組織副秘書長Ángela Hernández Puente表示，目前醫療系統承受的壓力不如3月時，指檢測增多導致很多病徵輕徵或無症狀患者被找出。惟她亦強調，情況仍令人非常擔心，若疫情無法受控，3月時情況或重演。

疫情大爆發之際，西班牙當局堅持復課，並推出措施，要求學童戴口罩。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周一試圖向家長派定心丸，他承認難以做到零感染風險，但教學及學童在校內是安全的，籲家長放心。

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西班牙人防疫意識較弱，封城的努力，放寬後很快付之一炬。馬德里有地方官員坦言，未來數個月區內所有學生都有機會受感染，因課室內的嚴厲防疫措施，未有在其他場景推行，如於家庭聚會或在公園內。

責任編輯：林建忠

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