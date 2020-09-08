【騰訊股價】新經濟股下挫騰訊曾跌逾1%　1600個買盤500元價位排隊入貨

▲ 騰訊一度跌至500元邊緣，資金即出手排隊等入場。

新經濟股反彈乏力，ATMX齊齊向下，其中股王騰訊股價 （00700） 跌逾1%，低見502元，下試500元大關水平。投資者趁騰訊再次回落至接近500元水平，買隊入貨博反彈，於500元排出過千個買盤。

港股午後轉升，騰訊亦曾一度回升，最終收市508.5元，跌2.5元或0.5%，成交94.1億元。騰訊今早502元已是全日低位，意味逾千個買盤未能成功入貨。

騰訊中午收報502.5元，跌8.5元或1.7%，成交57.5億元。截至中午收市，於騰訊500元價位的買盤，增加至1600個，涉100萬股或5億元。

早上11時33分，騰訊於500元價位，共排出1400個買盤，涉97.4萬股或4.87億元。

騰訊於8月初高見564元新高後，一度回試500元水平，其後於8月底再試560元水平，惟未能突破，近日反覆回落至500元關口。

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責任編輯︰梁浩碩