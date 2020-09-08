深化混改創造內生增長新動能

近期，《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》審議通過並將正式發布，標誌着在「雙百行動」之後混改有望全面加速推進。在當下逐步形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局進程中，深化混改將成為暢通內外雙循環的改革新抓手，通過經營機制存量改革實現多種所有制優勢互補，混改將從根本上創造依賴於完善市場功能和發揮經濟主體能動性的新一輪紅利，通過推動產業升級和要素流動打通內循環。

在逐步形成以國內大循環為主體的進程中，深化國企混改將創造內生增長新動能。自十八大提出「深化國有企業改革」以來，以混改為主要舉措的國企改革由表及裡，從慢變快：2015年，國企改革「1+N」的政策系統正式形成；2016年，重點領域混改第一批試點啟動；2017年，國資委以管資本為主推進職能轉變，國有資本授權經營體制改革拉開序幕；2018年，國資國企改革位列政府工作報告基礎性關鍵領域改革六項之首，《國企改革「雙百行動」工作方案》公佈404家「雙百企業」名單；2019年，在前三批50家試點的基礎上第四批160家混改試點加速推進，試點企業資產總量超過2.5萬億元，具體領域不僅限於傳統製造業，也包括互聯網、軟體及資訊技術服務、新能源、新材料和節能環保等戰略性新興產業。

此外，混改開始將混合所有制的特徵貫穿於股權和治理層面，比如格力集團通過公開徵集協議轉讓其所持格力電器控股權更是標誌着優質大型國有企業開始從真正意義上變為持股比例分散的混合所有制企業。此前近40年，國企改革主要是從增量調整的角度逐步實現政企分開，不斷完善適應於市場經濟發展的企業治理結構。在中國經濟從高速增長轉向高品質發展的新階段，深化混改則是通過經營機制存量改革實現多種所有制優勢互補，其通過制度創新推動最大限度減少政府對市場資源的直接配置和對微觀經濟活動的直接干預，有望從根本上創造依賴於完善市場功能和發揮經濟主體能動性的新一輪紅利。

筆者認為，中國經濟下一個超長周期崛起的根本動力仍然是對於微觀主體動能的國家激勵，而國企改革在控制權轉移、法人治理、選人用人、激勵機制等方面取得實質性進展將帶來乘數效應和示範效應，以產業升級和要素流動打通內循環。