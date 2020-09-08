Adobe Flash Player年底停止服務　微軟交代後續安排及解決方案

▲ Adobe於今年6月宣布將於今年12月31日結束Flash Player生命週期，微軟日前公布一系列的後續安排，以及其他取替方案。

Adobe於今年6月，宣布將於今年12月31日結束Flash Player生命週期，面世24年的Flash Player將終止下載服務，屆時使用Flash技術的相關網頁，都將無法正常顯示內容。為協助企業使用者緩衝轉換期，微軟日前公布一系列的後續安排，以及其他取替方案。

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微軟日前在官方網站上發表文章，再次提醒用戶Adobe Flash Player將於2020年12月31日起停止服務。而微軟的Edge瀏覽器中內建的Flash設定值，將於12月開始變更為禁用狀態，但仍保留手動選項。應留意的是，用戶裝置所安裝的Flash版本若是今年6月前下載，在12月31日後都會被禁用。

為助用戶過渡轉換期，微軟將允許用戶可透過於Edge瀏覽器預設內建的IE模式及IE 11，自行安裝第三方擴充插件，即以外掛方式使用Flash功能，但Adobe就不會再發佈任何Flash Player相關的更新與安全修正支援。

與此同時，微軟也建議在2020年後，若仍有Flash需求的企業用戶，可與Adobe官方提供的解決方案詢問。Adobe則建議企業用戶，可尋求第三方產品和解決方案公司HARMAN協助。HARMAN所提供的解決方案包括：把Flash內容轉換成基於其它技術的內容、打造可載入特定Flash內容的程式及更新Flash Player安裝機制，讓Flash能在內部環境中於相容的瀏覽器上運作。

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責任編輯：曾曉汶