【限聚令放寬】政府周五起允晚市堂食4人一桌、室內外運動場所可重開（不斷更新）

▲ 消息指政府可能進一步放寬社交距離措施，包括容許堂食放寬至4人一枱。

香港新冠肺炎疫情開始緩和，政府逐步放寬限聚令等防疫抗疫措施。繼兩度放寬晚市堂食至晚上10時後，消息指政府周五或進一步放寬現行社交距離措施，包括放寬限聚令兩人的措施。消息指，考慮晚市放寬至4人一枱，意味限聚令由4人放寬至2人，但食肆仍要有防疫措施及一定的社交距離；另外室內外運動場所可重開。

食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉將於下午1時會見傳媒，公布最新的防疫措施，本文將全程文字直播。

【13:06】她續指，在疫情新常態下要逐步恢復生活。她又強調，第三波疫情至今兩個月但仍未完結，新增的確診個案中仍有一定比例是不明源頭個案，證明社區有隱形傳播鏈。

【13:05】任何人在公共交通上須配戴口罩，有效期為期７天，至下周四（17日）。

【13:04】遊樂場所、遊戲機中心、公眾娛樂場所、所有運動場所、麻將埸所等有條件重開。放寬公眾聚集人數上限，由4人至2人。

【13:02】陳肇始指，考慮到疫情持續放緩，會599F的處所放寬可同在一桌的要求至４人，其他要求不變。至於上階段未能重開的體育處所都會重開。

【13:01】陳肇始指，政府會按照疫情最新發展，會分階段放寬社交距離措施，期望放寬社交距離及重啟經濟商貿活動。

【13:00】記者會開始，陳肇始、邱騰華及徐英偉出席。

消息指，政府評估最新疫情發展，認為有空間可以進一步放寬晚市堂食的限制，包括考慮晚市放寬至4人一桌，但就堅持食肆仍要有防疫措施及一定的社交距離。另外，市場消息指，本港今日新增6宗確診個案，回落至單位數。

現時限聚令相關要求（9月10日屆滿），詳細可看圖

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限聚令兩人的防疫措施周四屆滿

政府上周（2日）放寬社交距離措施，包括：延長晚市堂食至晚上10時，惟入坐人數仍不可逾半；重開部分表列處所，如：健身室、按摩院等處所，措施在上周五（4日）生效至本周四（10日）屆滿。

將於周四屆滿的防疫措施，包括：停止堂食的時段改為每天晚上10時至翌日早上4時59分，特定處所除外。餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得多於二人同坐一桌，食桌之間須至少有1.5米距離或設有隔板。

其他規定和限制繼續維持，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫等。

表列處所方面，除早前電影院、美容院、部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所如網球場在符合相關規定和限制下可獲開放外，周五起健身室、按摩院等處所亦可重開。

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編輯：趙穎妍