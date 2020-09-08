【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊（不斷更新）

▲ 政府進一步放寬社交距離措施，包括容許堂食放寬至4人一枱。

香港新冠肺炎疫情開始緩和，政府逐步放寬限聚令等防疫抗疫措施。繼兩度放寬晚市堂食至晚上10時後，消息指政府周五或進一步放寬現行社交距離措施，包括放寬限聚令兩人的措施。消息指，考慮晚市放寬至4人一枱，意味限聚令由4人放寬至2人，但食肆仍要有防疫措施及一定的社交距離；另外室內外運動場所可重開。

食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉將於下午1時會見傳媒，公布最新的防疫措施，本文將全程文字直播。

【13：58】他又指，健康碼是一種方便的工具。陳肇始強調，不論本地出行或出遊首要都是本地疫情受控，阻截社區隱形傳播鏈，並再呼籲公眾參與普及檢測。

【13：53】旅遊氣泡方面，邱騰華指在6、7月期間，港府分段與11個國家就恢復出行進行磋商，首階段包括：日泰韓紐新蘭澳洲，之後再接觸德法馬來西亞，今早再去信其他國家。

邱騰華指，港府會首先以書面形式透過在港總領事傳遞，並透露目前與日泰已開始有雙邊對話。歐洲方面，歐洲3國當中推舉德國為協調者，會積極與其協調。仍有其他國家接觸港府表示有興趣，但現階段難答那個國家最快達成，主要取決於雙方能否達成協議，亦會同衛生當局磋商。

【13：51】邱騰華表示，目前難主觀地交代最早恢復出行的日子或時間表，首要必須是兩地的疫情受控，而且有很多方面仍要深入討論，例如上機前做好檢測，當地是否有全面及普及性的檢測服務、檢測結果是否兩地都接納等，重申一旦情況許可會爭取早日重啟。

【13：49】記者關注會展及主題公園重開的風險，邱騰華指，即使在全球亦難做到完全零風險，因此風險是在乎管理，並重申逐步放寬防疫措施的重點是分階段及風險可控，而主題公園亦做足入場人數、特別排隊安排等限制，對上次公園處理的經驗有信心。

【13：40】陳肇始解釋，在評估是否重開特定處所時，會循是否生活必需、傳染風險高低等因素考慮，她舉例指如在游水池，市民需除下口罩便較高風險，但她強調會將此納入下一階段的潛在放寬範圍。

【13：37】徐英偉指，全民檢測計劃結束後，預計2日內可以還原場地並重開。

【13：35】政府正思考是旅遊氣泡初期會否實施限額制等相關措施。他續指，香港現時距離恢復全面出行仍有一段距離，例如除公營檢疫服務之外，私營的檢測服務仍然有限，因此政府正考慮如何可以以一個可承擔的價格，將檢測服務覆蓋更多市民。

【13：32】邱騰華指，旅遊氣泡的概念是建基於兩個地方的疫情必定要是對等、相近；另外，出行人士病毒檢測要覆檢。

【13：31】對於有個案在衛生署覆檢時有問題，陳肇始指情況在所有實驗室都會發生，最重要是如何處理問題，而今次是即時將潛在患者送到醫院，她形容機制一直存在。

【13：30】至於是否放寬個別行業的限制，並非單單取決於業界願意採取的防疫措施，而是相關活動例如除口罩的時間長短、活動本身風險高不高戈。

【13：28】陳肇始表示，今次放寬是第3階段放寬，今次首次特別請另外兩位局長作出進一步放寬預告，若疫情無急劇轉差，會進入第4階段的放寬。原則繼續是分階段放寬、每次7日不斷去評估，期望今次放寬更精準，但由於社區仍有不明源頭感染個案，一定要小心。

【13：26】答問環節開始。有記者關注今次不重開卡拉OK的原因、全民普及檢測出現「假陽性」個案等。

【13：24】下周重開的場所包括14間博物館及文化設施，公共圖書館亦會重開，相關細節會稍後公布。

至於太空館及科學館，由於可能有接觸的設施較多，因此現階段未會重開。

【13：22】徐英偉指，康文署設施會進一步開放，下周會重開體育館及戶外水上中心等。至於團體設施將於下一階段探討重開安排。

【13：20】邱騰華指，恢復與特定國家的出行將取決於3個因素：首先，雙方能夠確定的病毒檢測；其二，雙方都同意的限制；第三是雙方的疫情情況，若有任何改變，安排都會隨之改變。商經局會繼續爭取早日恢復出行。

【13：17】他強調，現階段能否恢復出遊取決於出遊前的健康檢測，因此會循「出遊前檢測、抵步後復驗」推進，爭取減低感染風險。他舉例指，「健康碼」亦可能可以發揮到一定作用。

【13：15】港人重啟出遊方面，港府已先後接觸11個國家提出願意與其作雙邊討論，探討在指定情況下重啟出遊，當中有5、6個國家表示有興趣，包括泰國及日本更有興趣展開進一步商討。港府今早再與更多東南亞國家接觸。

【13：14】至於會展業重開方面，邱騰華期望同樣可以在下一階段取消社交距離限制。

【13：13】他期望，下周五（18日）可以取消主題公園、展覽場所的社交距離限制，特別是香港2個主題樂園其實早就做好防疫措施，例如預約入場等。當局將會繼續與衛生當局溝通及密切關注本周疫情發展。

【13：12】他續指，即使所有表列處所並未可以完全重開，但期望社會可以視為一個準備。

【13：11】邱騰華表示，整個政府團隊盡力在最短時間內、最低風險下，恢復部分經濟活動，務求令經濟重拾增長動力。

【13：09】截至今日中午，已有121.1萬人透過網上預約檢測，計劃開始以來123.5萬人登記檢測並已進行採樣。截至今日中午12時，已有逾93萬個檢測結果上載。她又呼籲市民，把握機會去做檢測，而且要繼續做好個人防疫措施，對未來放寬社交防疫措施至關重要。

【13：07】由9月7日開始，每日都有經普及檢測計劃找出確診個案，而找出確診個案及其緊密接觸者都是至關重要，由22歲至92歲不等，反映檢測計劃有助找出隱形傳播鏈。

【13：06】她續指，在疫情新常態下要逐步恢復生活。她又強調，第三波疫情至今兩個月但仍未完結，新增的確診個案中仍有一定比例是不明源頭個案，證明社區有隱形傳播鏈。

【13：05】任何人在公共交通上須配戴口罩，有效期為期7天，至下周四（17日）。

【13：04】遊樂場所、遊戲機中心、公眾娛樂場所、所有運動場所、麻將天九耍樂埸所等有條件重開。放寬公眾聚集人數上限，由4人至2人。

【13：02】陳肇始指，考慮到疫情持續放緩，會599F的處所放寬可同在一桌的要求至4人，其他要求不變。至於上階段未能重開的體育處所都會重開。

【13：01】陳肇始指，政府會按照疫情最新發展，會分階段放寬社交距離措施，期望放寬社交距離及重啟經濟商貿活動。

【13：00】記者會開始，陳肇始、邱騰華及徐英偉出席。

消息指，政府評估最新疫情發展，認為有空間可以進一步放寬晚市堂食的限制，包括考慮晚市放寬至4人一桌，但就堅持食肆仍要有防疫措施及一定的社交距離。另外，市場消息指，本港今日新增6宗確診個案，回落至單位數。

現時限聚令相關要求（9月10日屆滿），詳細可看圖

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限聚令兩人的防疫措施周四屆滿

政府上周（2日）放寬社交距離措施，包括：延長晚市堂食至晚上10時，惟入坐人數仍不可逾半；重開部分表列處所，如：健身室、按摩院等處所，措施在上周五（4日）生效至本周四（10日）屆滿。

將於周四屆滿的防疫措施，包括：停止堂食的時段改為每天晚上10時至翌日早上4時59分，特定處所除外。餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得多於二人同坐一桌，食桌之間須至少有1.5米距離或設有隔板。

其他規定和限制繼續維持，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫等。

表列處所方面，除早前電影院、美容院、部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所如網球場在符合相關規定和限制下可獲開放外，周五起健身室、按摩院等處所亦可重開。

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編輯：趙穎妍