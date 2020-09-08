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【放寬堂食】消息：料政府將放寬晚市堂食至4人一桌

環球政經 11:22 2020/09/08

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政府上周三（2日）宣布放寬的社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上10時，有條件重開溜冰場以外健身室、按摩院等處所，將於周四（10日）屆滿。有消息指，政府考慮放寬晚市至4人一桌，防疫措施及社交距離要求不變。

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上周三的放寬措施如下：

1.延長食肆堂食至晚上10時，停止堂食的時段改為每天晚上10時至翌日早上4時59分，其他要求不變。

2.重開部分處所，包括健身中心、除了溜冰場以外的的遊樂場所、按摩院、室內及戶外運動場有條件重開。

3.上周宣布重開的美容院、電影院可以繼續開放。

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責任編輯：楊子瑩

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