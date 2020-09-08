【新股IPO】內地茶飲商輪流赴港上市　喜茶、奈雪傳明年上市（第二版）

▲ 報道指，內地茶飲品牌「喜茶（HEYTEA）」及「奈雪の茶」正籌備在港上市的事宜。

內地著名的連鎖茶飲品牌「喜茶（HEYTEA）」及「奈雪の茶」傳擬在港上市的消息，據報兩間茶飲商8月份先後與多間投行接洽，籌備明年在港上市，預期集資額各介乎4億至5億美元。

《蘋果日報》引述消息人士指，喜茶及奈雪の茶近月不約而同，開始籌備在港上市的事宜，目標2021年底前上市。其中，奈雪の茶原本有意赴美上市，惟最終因瑞幸咖啡假數醜聞影響，決定轉赴香港上市。

據報，喜茶及奈雪の茶目前仍未指定最終的保薦及承銷團隊，而上市計劃及集資額或有更改。

奈雪の茶回應在香港尋求上市的傳聞指，暫不評論。喜茶則未有即時就報道置評。

▲ 喜茶2018年在沙田開設首間分店時掀起一陣熱潮，當時店外及不同樓層均有專程光顧的客戶。（資料圖片）

喜茶及奈雪の茶均是內地人氣的茶飲品牌，2018年喜茶在選址沙田新城市開設首間香港分店，吸引大批港人前往光顧大排長龍；喜茶其後繼續在銅鑼灣、荃灣等開設分店。而奈雪の茶亦已在去年在山頂開設首間香港分店。

至去年反修例示威期間，有喜茶分店受到破壞，之後便傳出喜茶陸續關閉香港分店，目前僅剩下銅鑼灣1間分店。

資料顯示，獲騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等入股的喜茶，最新估值超過160億元人民幣；而奈雪の茶估值則為60億元人民幣。

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編輯：趙穎妍

（第二版新增奈雪の茶回應）