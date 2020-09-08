【A股布局】資金回流股市　中信：9月行情聚焦3主綫

中美角力升級，加上美國科技股冧市，令市場的風險胃納驟降，尤其高估值的新經濟股受壓。不過，中信證券仍然看好A股9月的行情，料有新增資金流入A股市場，支持上行的趨勢。

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該行指，在國內政策支持下，經濟和A股盈利增速逐月逐季修復，彈性預期上升，抬升了市場的底綫。另一方面，中國經濟復甦表現優於海外其他市場，美元偏弱等因素，又驅使全球資金持續增持中國資產。

同時，國內居民增加配置權益資產的速度也增加，來自新發行基金配置需求和散戶入市潛力都很大。

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確實，有一些有號召力的基金依然熱賣中，周一（7日），中歐債任基金首發一隻混合型基金，募集上限100億元人民幣，結果當日募集資金超過200億元人民幣，須提前結束。同日，滙添富首發的基金募集規模也超過了100億元人民幣。

中信證券指，9月行情由新增入市的資金所推動，主要聚焦在3條主綫：

第一，受益於美元偏弱，以及商品、能源價格上升的板塊，包括黃金、有色金屬和化工等。

第二，受惠於經濟復甦和消費回暖的可選消費品，包括汽車、家電、家居、裝修、品牌服飾和院綫等板塊。

第三，絕對估值足夠低，而且已相對充分消化利淡因素的保險和銀行板塊。

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記者：林衛