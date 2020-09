【A股布局】資金回流股市　中信：9月行情聚焦3主綫

中美角力升級,加上美國科技股冧市,令市場的風險胃納驟降,尤其高估值的新經濟股受壓。不過,中信證券仍然看好A股9月的行情,料有新增資金流入A股市場,支持上行的趨勢。

該行指,在國內政策支持下,經濟和A股盈利增速逐月逐季修復,彈性預期上升,抬升了市場的底綫。另一方面,中國經濟復甦表現優於海外其他市場,美元偏弱等因素,又驅使全球資金持續增持中國資產。

同時,國內居民增加配置權益資產的速度也增加,來自新發行基金配置需求和散戶入市潛力都很大。

確實,有一些有號召力的基金依然熱賣中,周一(7日),中歐債任基金首發一隻混合型基金,募集上限100億元人民幣,結果當日募集資金超過200億元人民幣,須提前結束。同日,滙添富首發的基金募集規模也超過了100億元人民幣。

中信證券指,9月行情由新增入市的資金所推動,主要聚焦在3條主綫:

第一,受益於美元偏弱,以及商品、能源價格上升的板塊,包括黃金、有色金屬和化工等。

第二,受惠於經濟復甦和消費回暖的可選消費品,包括汽車、家電、家居、裝修、品牌服飾和院綫等板塊。

第三,絕對估值足夠低,而且已相對充分消化利淡因素的保險和銀行板塊。

記者:林衛